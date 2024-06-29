Тренер Партизана: «Жаль, что Украина вылетела с Евро-2024»
«Динамо» сыграет с сербским клубом во 2-м раунде квалификации ЛЧ
Киевское «Динамо» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с сербским «Партизаном».
Главный тренер «Партизана» Александар Станоевич высказался о будущем сопернике.
«Мы внимательно следим за «Динамо», следим за каждым шагом этой команды. Видим, что они совершают трансферы, они становятся сильнее. Жаль, что сборная Украины вылетела с Евро-2024, ведь мы могли получить более уставшего соперника. У Украины была сильная группа, ведь они набрали аж четыре очка и вылетели. В сборной Украины шесть игроков «Динамо», четыре из них играют в старте, это действительно вызывает уважение», – сказал Станоевич.
«Динамо» сыграет домашний матч с «Партизаном» 23 июля, а выездной – 30 июля.
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