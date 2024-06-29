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Чемпионат Европы
29 июня 2024, 23:16 | Обновлено 29 июня 2024, 23:26
1326
0

Тренер Партизана: «Жаль, что Украина вылетела с Евро-2024»

«Динамо» сыграет с сербским клубом во 2-м раунде квалификации ЛЧ

29 июня 2024, 23:16 | Обновлено 29 июня 2024, 23:26
1326
0
Тренер Партизана: «Жаль, что Украина вылетела с Евро-2024»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Станоевич

Киевское «Динамо» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с сербским «Партизаном».

Главный тренер «Партизана» Александар Станоевич высказался о будущем сопернике.

«Мы внимательно следим за «Динамо», следим за каждым шагом этой команды. Видим, что они совершают трансферы, они становятся сильнее. Жаль, что сборная Украины вылетела с Евро-2024, ведь мы могли получить более уставшего соперника. У Украины была сильная группа, ведь они набрали аж четыре очка и вылетели. В сборной Украины шесть игроков «Динамо», четыре из них играют в старте, это действительно вызывает уважение», – сказал Станоевич.

«Динамо» сыграет домашний матч с «Партизаном» 23 июля, а выездной – 30 июля.

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Динамо Киев Партизан Белград Лига чемпионов Лига конференций сборная Украины по футболу Евро-2024
Дмитро Олійник Источник: Спортски журнал
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