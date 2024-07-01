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Лига чемпионов
01 июля 2024, 22:45 | Обновлено 01 июля 2024, 23:01
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0

В УЕФА определили даты и время матчей ЛЧ между Динамо и Партизаном

Поединки 2-го раунда отбора Лиги чемпионов пройдут 23 и 31 июля 2024 года

01 июля 2024, 22:45 | Обновлено 01 июля 2024, 23:01
1288
0
В УЕФА определили даты и время матчей ЛЧ между Динамо и Партизаном
ФК Динамо

В УЕФА определили даты матчей второго раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов 2024/25.

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Киевское Динамо вступает в борьбу с Q2 по Пути представителей лиг. Первым соперником столичной команды стал Партизан (Сербия).

Матчи Q2 Лиги чемпионов между Динамо и Партизаном пройдут 23 и 31 июля 2024 года.

Первую игру украинская команда проведет условно дома, в польском Люблине 23 июля в 21:00 по киевскому времени, а ответную – на выезде, в Белграде, 31 июля в 21:00.

Победители пар выйдут в Q3 Лиги чемпионов, а проигравшие перейдут в Q3 Лиги Европы. Столичному клубу необходимо пройти трех оппонентов, чтобы оказаться в осеннем этапе ЛЧ.

Донецкий Шахтер как чемпион Украины имеет прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов.

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Динамо Киев Партизан Белград Лига чемпионов даты и время матчей Динамо - Партизан
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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