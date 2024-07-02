Макгрегор прокомментировал реакцию Роналду на незабитый пенальти

Легендарный ирландский боец UFC Конор Макгрегор прокомментировал реакцию Криштиану Роналду на незабитый пенальти в матче против Словении.



На 105-й минуте Португалия получила пенальти. Исполнять удар с 11-метровой точки пошёл лидер и капитан сборной – Криштиану Роналду. Однако вратарь словенцев Ян Облак успешно парировал пенальти, после чего португальский нападающий не сдержал слёз.

«Истинная страсть к своей стране! Криштиану, ты величайший футболист, который когда-либо был на этой земле!

Благослови тебя Бог, брат! Прошлое – это слава! Настоящее – это история!» – написал в Instagram Конор.



В серии пенальти Португалия одолела Словению. Следующим матчем команды Роберто Мартинеса станет 1/4 финала против Франции.