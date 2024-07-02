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UFC
02 июля 2024, 20:46 | Обновлено 02 июля 2024, 20:47
1481
0

Макгрегор прокомментировал реакцию Роналду на незабитый пенальти

Криштиану не сдержал слёз после незабитого удара

02 июля 2024, 20:46 | Обновлено 02 июля 2024, 20:47
1481
0
Макгрегор прокомментировал реакцию Роналду на незабитый пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Макгрегор и Криштиану Роналду

Легендарный ирландский боец UFC Конор Макгрегор прокомментировал реакцию Криштиану Роналду на незабитый пенальти в матче против Словении.

На 105-й минуте Португалия получила пенальти. Исполнять удар с 11-метровой точки пошёл лидер и капитан сборной – Криштиану Роналду. Однако вратарь словенцев Ян Облак успешно парировал пенальти, после чего португальский нападающий не сдержал слёз.

«Истинная страсть к своей стране! Криштиану, ты величайший футболист, который когда-либо был на этой земле!

Благослови тебя Бог, брат! Прошлое – это слава! Настоящее – это история!» – написал в Instagram Конор.

В серии пенальти Португалия одолела Словению. Следующим матчем команды Роберто Мартинеса станет 1/4 финала против Франции.

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UFC Конор Макгрегор Евро-2024 Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу
Алексей Тиньков Источник: Instagram
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