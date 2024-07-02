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  4. Сестра Роналду сообщила, почему он плакал после промаха с пенальти на Евро
Чемпионат Европы
02 июля 2024, 19:43 |
648
0

Сестра Роналду сообщила, почему он плакал после промаха с пенальти на Евро

Криштиану не реализовал пенальти на 105-й минуте

02 июля 2024, 19:43 |
648
0
Сестра Роналду сообщила, почему он плакал после промаха с пенальти на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

1 июля состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении. Основное время игры завершилось со счетом 0:0, в экстратайме команды также не сумели отличиться, а в серии пенальти точнее оказались португальцы – 3:0.

На 105-й минуте легендарный португальский форвард Криштиану Роналду не сумел реализовать 11-метровый. Удар парировал голкипер словенцев Ян Облак. Роналду после незабитого пенальти расплакался прямо на поле. Вся португальская команда поддержала своего лидера.

Сестра португальской звезды Элма отреагировала на такую реакцию Роналду.

«Он расплакался, когда увидел на гигантском экране на стадионе нашу маму, которая страдает от боли. Вы знаете, что это значит? Нет, не знаете... Никто никогда не узнает... Не все сводится к футболу, славе или деньгам», – сказала сестра Криштиану.

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Дмитро Олійник Источник: O Jogo
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