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  4. Легенда Челси раскритиковал ВВС за стеб над Роналду. Сказал прямо
Англия
02 июля 2024, 10:49 | Обновлено 02 июля 2024, 11:00
1009
1

Легенда Челси раскритиковал ВВС за стеб над Роналду. Сказал прямо

Джон Терри – о поступке транслятора

02 июля 2024, 10:49 | Обновлено 02 июля 2024, 11:00
1009
1
Легенда Челси раскритиковал ВВС за стеб над Роналду. Сказал прямо
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Терри

1 июля на чемпионате Европы 2024 состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Португалии и Словении.

Игра в основное и дополнительное время завершилась вничью 0:0. В серии послематчевых 11-метровых успех сопутствовал португальцам – 3-0.

На 105-й минуте поединка португальский нападающий Криштиану Роналду не реализовал 11-метровый, проиграв дуэль словенцу Яну Облаку. Телеканал BBС онлайн в телевизионной картинке разместил сообщение «Misstiano Penaldo» (miss – с английского промах).

43-летний бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри остался не в восторге от поступка ВВС.

«ВВС, это позор», – написал легендарный экс-футболист в сториз инстаграма.

Ранее сообщалось, что Роналду установил уникальное антидостижение.

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Джон Терри Евро-2024 Криштиану Роналду Португалия - Словения BBC сборная Португалии по футболу сборная Словении по футболу
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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Комментарии 1
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luceorius
 Наскільки пам'ятаю, ця легенда аж ніяк не була взірцем суспільної моралі, навіть капітанської  пов'язки позбавлявся, тож ВВС при бажанні знайде що пригадати.
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