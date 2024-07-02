Легенда Челси раскритиковал ВВС за стеб над Роналду. Сказал прямо

1 июля на чемпионате Европы 2024 состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Португалии и Словении.

Игра в основное и дополнительное время завершилась вничью 0:0. В серии послематчевых 11-метровых успех сопутствовал португальцам – 3-0.

На 105-й минуте поединка португальский нападающий Криштиану Роналду не реализовал 11-метровый, проиграв дуэль словенцу Яну Облаку. Телеканал BBС онлайн в телевизионной картинке разместил сообщение «Misstiano Penaldo» (miss – с английского промах).

43-летний бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри остался не в восторге от поступка ВВС.

«ВВС, это позор», – написал легендарный экс-футболист в сториз инстаграма.

Ранее сообщалось, что Роналду установил уникальное антидостижение.