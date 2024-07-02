Первый в XXI-м веке. Роналду установил уникальное антидостижение

1 июля на чемпионате Европы 2024 состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Португалии и Словении.

Игра в основное и дополнительное время завершилась вничью 0:0. В серии послематчевых 11-метровых успех сопутствовал португальцам – 3-0.

На 105-й минуте поединка португальский нападающий Криштиану Роналду не реализовал 11-метровый, проиграв дуэль словенцу Яну Облаку.

Для Роналду этот незабитый пенальти стал первым с февраля 2022 года. Облак, в свою очередь, отразил удар с 11 метров впервые с января 2022 года.

Кроме этого, Роналду стал первым европейцем в XXI веке, не забившим три пенальти на больших турнирах в составе сборных команд. Впервые это случилось на ЧЕ-2016 в матче против Австрии (0:0), во второй раз – на ЧМ-2018 в игре против Ирана (1:1).

Напомним, ранее Садио Мане отреагировал на слезы Роналду после промаха с пенальти.