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Португалия
02 июля 2024, 08:28 | Обновлено 02 июля 2024, 08:48
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0

Первый в XXI-м веке. Роналду установил уникальное антидостижение

Португалец не реализовал пенальти на Евро-2024 в матче со Словенией

02 июля 2024, 08:28 | Обновлено 02 июля 2024, 08:48
850
0
Первый в XXI-м веке. Роналду установил уникальное антидостижение
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

1 июля на чемпионате Европы 2024 состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Португалии и Словении.

Игра в основное и дополнительное время завершилась вничью 0:0. В серии послематчевых 11-метровых успех сопутствовал португальцам – 3-0.

На 105-й минуте поединка португальский нападающий Криштиану Роналду не реализовал 11-метровый, проиграв дуэль словенцу Яну Облаку.

Для Роналду этот незабитый пенальти стал первым с февраля 2022 года. Облак, в свою очередь, отразил удар с 11 метров впервые с января 2022 года.

Кроме этого, Роналду стал первым европейцем в XXI веке, не забившим три пенальти на больших турнирах в составе сборных команд. Впервые это случилось на ЧЕ-2016 в матче против Австрии (0:0), во второй раз – на ЧМ-2018 в игре против Ирана (1:1).

Напомним, ранее Садио Мане отреагировал на слезы Роналду после промаха с пенальти.

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Мане отреагировал на слезы Роналду после промаха с пенальти на Евро-2024
Евро-2024 сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду Португалия - Словения
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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