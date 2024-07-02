Мане отреагировал на слезы Роналду после промаха с пенальти на Евро-2024

Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Сенегала Садио Мане отреагировал на то, что его партнер по клубу португалец Криштиану Роналду позволил себе расплакаться после того, как в матче 1/8 финала Евро-2024 не реализовал пенальти в ворота команды Словении.

«Ты остаешься великим чемпионом», – написал Мане в сториз инстаграма.

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Напомним, в матче Португалия – Словения Роналду не смог с 11-метровой отметки переиграть голкипера соперников Облака на 105-й минуте. Промах случился при счете 0:0.

Игра, напомним, завершилась победой Португалии в серии послематчевых 11-метровых – 3-0.