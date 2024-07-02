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  4. Мане отреагировал на слезы Роналду после промаха с пенальти на Евро-2024
Чемпионат Европы
02 июля 2024, 07:50 | Обновлено 02 июля 2024, 07:55
5123
0

Мане отреагировал на слезы Роналду после промаха с пенальти на Евро-2024

Нападающий – о незабитом пенальти португальцем

02 июля 2024, 07:50 | Обновлено 02 июля 2024, 07:55
5123
0
Мане отреагировал на слезы Роналду после промаха с пенальти на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Сенегала Садио Мане отреагировал на то, что его партнер по клубу португалец Криштиану Роналду позволил себе расплакаться после того, как в матче 1/8 финала Евро-2024 не реализовал пенальти в ворота команды Словении.

«Ты остаешься великим чемпионом», – написал Мане в сториз инстаграма.

Напомним, в матче Португалия – Словения Роналду не смог с 11-метровой отметки переиграть голкипера соперников Облака на 105-й минуте. Промах случился при счете 0:0.

Игра, напомним, завершилась победой Португалии в серии послематчевых 11-метровых – 3-0.

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Садио Мане Криштиану Роналду Португалия - Словения Евро-2024 сборная Словении по футболу сборная Португалии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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