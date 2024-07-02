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  4. Роналду отреагировал на победу Португалии над Словенией и дал ей оценку
Португалия
02 июля 2024, 07:32 | Обновлено 02 июля 2024, 07:33
253
0

Роналду отреагировал на победу Португалии над Словенией и дал ей оценку

Нападающий – о победной игре в 1/8 финала Евро-2024

02 июля 2024, 07:32 | Обновлено 02 июля 2024, 07:33
253
0
Роналду отреагировал на победу Португалии над Словенией и дал ей оценку
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в инстаграме поделился эмоциями от победы команды над сборной Словении (0:0, пен. 3-0) в поединке 1/8 финала чемпионата Европы и выхода в четвертьфинал турнира.

«Незабываемые моменты. Отдаемся на полную. Спасибо», – написал Роналду под серией фотографий с матча со словенцами, которыми он поделился со своими подписчиками.

Напомним, ранее сообщалось, что в сборной Португалии назвали причину проблем в поединке со Словенией.

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Криштиану Роналду Португалия - Словения сборная Португалии по футболу сборная Словении по футболу Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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