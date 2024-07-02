Роналду отреагировал на победу Португалии над Словенией и дал ей оценку
Нападающий – о победной игре в 1/8 финала Евро-2024
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в инстаграме поделился эмоциями от победы команды над сборной Словении (0:0, пен. 3-0) в поединке 1/8 финала чемпионата Европы и выхода в четвертьфинал турнира.
«Незабываемые моменты. Отдаемся на полную. Спасибо», – написал Роналду под серией фотографий с матча со словенцами, которыми он поделился со своими подписчиками.
Напомним, ранее сообщалось, что в сборной Португалии назвали причину проблем в поединке со Словенией.
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