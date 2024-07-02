В Португалии назвали причину проблем в матче со Словенией. Что мешало?

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва поделился эмоциями от матча 1/8 финала чемпионата Европы 2024 с командой Словении, победитель в котором определился лишь в серии 11-метровых – 3-0, основное время 0:0.

«[Я] очень доволен. Сложная игра против очень организованной команды. Поле было катастрофическим и замедляло наш темп. Очень доволен квалификацией, хотя знал, что мы можем добиться большего.

Диогу Кошта провел потрясающую игру и спас нас. Это выступление позволило нам выйти в четвертьфинал.

Криштиану потерпел неудачу, но потерпеть неудачу могут только те, кто принимает на себя ответственность. Криштиану нравятся такие моменты, и он считает, что должен был забить. Когда дела идут не очень хорошо, мы можем спуститься, но Диогу сохранил нам жизнь», – заявил Бернарду Силва.

Напомним, в четвертьфинале Евро-2024 сборная Португалии сыграет с командой Франции.