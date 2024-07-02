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Чемпионат Европы
02 июля 2024, 01:40 | Обновлено 02 июля 2024, 02:06
159
0

Диогу КОШТА: «Наверное, эта игра была лучшей в моей жизни»

Лучший игрок матча Португалия – Словения прокомментировал поединок

02 июля 2024, 01:40 | Обновлено 02 июля 2024, 02:06
159
0
Диогу КОШТА: «Наверное, эта игра была лучшей в моей жизни»
УЕФА. Диогу Кошта

Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта, ставший лучшим игроком матча 1/8 финала Евро-2024, в котором Португалия победила Словению (0:0, 3:0 в серии пенальти), прокомментировал игру.

«Когда я выбегал на Шешко, подумал, что должен это сделать. Я разобрал язык его тела и смог помочь команде.

Наверное, эта игра была лучшей в моей жизни. Я сосредоточился на том, что нужно делать. Действовал, руководствуясь своим внутренним чутьем. Конечно, пенальтистов мы анализировали, но игроки меняются сами, меняют свои удары. Я очень счастлив и очень впечатлен тем, что помог команде.

Все мы чувствовали, что надо сохранить веру в себя после первого пенальти Роналду в игре. Верили до самого конца и очень счастливы.

Эмоции – потрясающие. Игра была тяжелой: мы знали, что соперники будут делать, и они делали это хорошо. Мне удалось сохранять концентрацию внимания на протяжении всей игры и дождаться своего шанса помочь команде. Самые тяжелые игры – те, в которых я мяча почти не касаюсь, но упорная работа дала результат.

Семья – моя опора, и теперь, кто бы ни стал соперником, мы готовы. Такой команде, как наша, нужно ожидать всего чего угодно и быть к этому готовым.

В этот раз я делал все иначе. Последовав своему инстинкту, я решил, что это будет наилучшим решением, и оно оказалось лучшим. Так что я очень счастлив помочь команде – это самое главное», – сказал Кошта.

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Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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