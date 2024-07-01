Уимблдон01 июля 2024, 15:15 | Обновлено 01 июля 2024, 15:20
119
0
Гаэль Монфис – Адриан Маннарино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Уимблдоне
01 июля 2024, 15:15 | Обновлено 01 июля 2024, 15:20
119
0
1 июля французский теннисист Гаэль Монфис (№33 ATP) начнет выступления на Уимблдоне.
В матче первого раунда муж Элины Свитолиной сразится со своим соотечественником Андианом Маннарино (№24 WTA). Время начала поединка – 15:10 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 8-я встреча теннисистов, Монфис выиграл пять поединков.
В следующем раунде победитель матча сыграет со Стэном Вавринкой (№95 ATP) или Чарльзом Брумом (№248 ATP).
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 июля 2024, 06:49 45
Римский клуб в ближайшее время сделает предложение киевлянам
Теннис | 01 июля 2024, 07:10 4
В понедельник на корты Лондона выйдут четыре украинки
Бокс | 01.07.2024, 00:33
Футбол | 01.07.2024, 07:50
Олимпийские игры | 01.07.2024, 14:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.06.2024, 09:01 21
29.06.2024, 15:40 23
29.06.2024, 17:00 10
29.06.2024, 21:36
01.07.2024, 05:31 21
29.06.2024, 20:57 67
01.07.2024, 00:23 2
29.06.2024, 08:49 17