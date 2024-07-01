Гаэль Монфис – Адриан Маннарино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 июля французский теннисист Гаэль Монфис (№33 ATP) начнет выступления на Уимблдоне.

В матче первого раунда муж Элины Свитолиной сразится со своим соотечественником Андианом Маннарино (№24 WTA). Время начала поединка – 15:10 по Киеву.

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Это будет 8-я встреча теннисистов, Монфис выиграл пять поединков.

В следующем раунде победитель матча сыграет со Стэном Вавринкой (№95 ATP) или Чарльзом Брумом (№248 ATP).

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