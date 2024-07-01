Whoscored назвал лучшего украинского футболиста на Евро-2024

26 июня в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился в сухую ничью 0:0. В параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.

После завершения группового этапа статистический портал Whoscored назвал лучших футболистов группы E.

Самый высокий средний балл по результатам трех матчей получил полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне – 7.60, за ним разместился Лукаш Гараслин из сборной Словакии – 7.29.

В топ-10 рейтинга попали также два украинских футболиста. Анатолий Трубин занял третье место в списке – 7.24 балла, это самый высокий показатель среди всех украинцев на Евро-2024. Высокую оценку также получил Михаил Мудрик – 7.03.

Ранее украинский футболист был признан худшим игроком группового этапа Евро-2024.