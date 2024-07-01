Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Whoscored назвал лучшего украинского футболиста на Евро-2024
Чемпионат Европы
01 июля 2024, 14:32 |
839
0

Whoscored назвал лучшего украинского футболиста на Евро-2024

Самый высокий средний балл получил Анатолий Трубин

01 июля 2024, 14:32 |
839
0
Whoscored назвал лучшего украинского футболиста на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

26 июня в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился в сухую ничью 0:0. В параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.

После завершения группового этапа статистический портал Whoscored назвал лучших футболистов группы E.

Самый высокий средний балл по результатам трех матчей получил полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне – 7.60, за ним разместился Лукаш Гараслин из сборной Словакии – 7.29.

В топ-10 рейтинга попали также два украинских футболиста. Анатолий Трубин занял третье место в списке – 7.24 балла, это самый высокий показатель среди всех украинцев на Евро-2024. Высокую оценку также получил Михаил Мудрик – 7.03.

Ранее украинский футболист был признан худшим игроком группового этапа Евро-2024.

По теме:
МАМАРДАШВИЛИ: «Я поеду туда только в том случае, если буду играть»
Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Мы должны быть терпеливы»
ВИДЕО. Жена Цыганкова наказала Виктора за выступление на Евро-2024
Кевин де Брюйне Михаил Мудрик Анатолий Трубин Евро-2024 сборная Украины по футболу WhoScored оценки
Дмитро Олійник Источник: WhoScored
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко признался, кто был лучшим футболистом: Ребров или Шевченко?
Футбол | 01 июля 2024, 13:37 1
Ярмоленко признался, кто был лучшим футболистом: Ребров или Шевченко?
Ярмоленко признался, кто был лучшим футболистом: Ребров или Шевченко?

Вингер «Динамо» высказался о легендах украинского футбола 

Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Футбол | 01 июля 2024, 00:23 2
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Евро-2024

«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
Футбол | 01.07.2024, 05:31
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
Судьба еще неизвестна. Днепр-1 отложил дату решения о будущем
Футбол | 01.07.2024, 10:52
Судьба еще неизвестна. Днепр-1 отложил дату решения о будущем
Судьба еще неизвестна. Днепр-1 отложил дату решения о будущем
Сестра Ракицкого: «Ярослав покидает Шахтер не по своему желанию»
Футбол | 30.06.2024, 18:48
Сестра Ракицкого: «Ярослав покидает Шахтер не по своему желанию»
Сестра Ракицкого: «Ярослав покидает Шахтер не по своему желанию»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
30.06.2024, 08:14 1
Футбол
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
30.06.2024, 21:49 1
Футбол
Джонни Нельсон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что побил Усика
Джонни Нельсон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что побил Усика
29.06.2024, 23:47 4
Бокс
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
30.06.2024, 00:19 15
Футбол
Тони Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
Тони Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
29.06.2024, 18:59 1
Бокс
Кто заменит Днепр-1, обнародован календарь УПЛ, жеребьевка Уимблдона
Кто заменит Днепр-1, обнародован календарь УПЛ, жеребьевка Уимблдона
29.06.2024, 09:05 1
Футбол
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
29.06.2024, 17:00 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем