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  4. Игрок Дании после матча с Германией раскритиковал правила. Что не так?
Чемпионат Европы
30 июня 2024, 11:56 | Обновлено 30 июня 2024, 11:59
1112
6

Игрок Дании после матча с Германией раскритиковал правила. Что не так?

Йоаким Андерсен – о судейских решениях

30 июня 2024, 11:56 | Обновлено 30 июня 2024, 11:59
1112
6
Игрок Дании после матча с Германией раскритиковал правила. Что не так?
Getty Images/Global Images Ukraine. Йоаким Андерсен

Защитник сборной Дании Йоаким Андерсен поделился эмоциями от судейских решений в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 против команды Германии (0:2).

Как известно, на 48-й минуте поединка арбитр отменил гол Андерсена из-за миллиметрового офсайда, а через пять минут в пользу немцев был назначен 11-метровый удар после попадания мяча в руку Йоакиму.

«Это, наверное, самые безумные минуты в моей карьере. Забить такой важный гол в такой важной игре, а потом увидеть, как все рушится на твоих глазах. Затем арбитр принимает такое решение против тебя… Это безумие. Здесь не было никакого пенальти.

Я не знаю, может, мы должны бегать с руками за спиной, играя в футбол. Он находится в полуметре от меня и выбивает мяч мне в руку. Я не знаю, что еще можно сделать. Сейчас с правилами явно что-то не так. В АПЛ такой пенальти никогда бы не поставили. Как такое можно назначать в одном из самых важных матчей… Я не понимаю», – заявил Андерсен.

Напомним, матч Германия – Дания останавливался из-за грозы

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Германия - Дания сборная Дании по футболу Евро-2024 сборная Германии по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 6
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MrStepanovM .
100%. Коли був гол, епізод з офсайлрм взагалі "заграли" і він ніяк не впливав на подальщі дії, а при пенальті м'яч знайшов руку та ще й може(?) лише чиркнув, бо взагалі не змінив напрям польоту. Це безмежна ганьба!
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+2
VIPsector1
Згоден! Це ганьба, а не пенальті.
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+2
vitaha33
Я теж вважаю що це не пенальті, він не грав рукою, в руку влучили
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+1
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Harun Bakircioğlu
Прошлый раз англичан протащили, в этот раз немцев. Почему УЕФА так не любит Данию? Это практически гранд европейского футбола с одним золотом Евро.
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0
vitaha33
Німців просто протянуло уєфа, так стоп кадр з оісайдом і не показали, а яка гарантія, що компютер показав саме момент передачі? В мене віри немає
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-1
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