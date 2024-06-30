Игрок Дании после матча с Германией раскритиковал правила. Что не так?

Защитник сборной Дании Йоаким Андерсен поделился эмоциями от судейских решений в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 против команды Германии (0:2).

Как известно, на 48-й минуте поединка арбитр отменил гол Андерсена из-за миллиметрового офсайда, а через пять минут в пользу немцев был назначен 11-метровый удар после попадания мяча в руку Йоакиму.

«Это, наверное, самые безумные минуты в моей карьере. Забить такой важный гол в такой важной игре, а потом увидеть, как все рушится на твоих глазах. Затем арбитр принимает такое решение против тебя… Это безумие. Здесь не было никакого пенальти.

Я не знаю, может, мы должны бегать с руками за спиной, играя в футбол. Он находится в полуметре от меня и выбивает мяч мне в руку. Я не знаю, что еще можно сделать. Сейчас с правилами явно что-то не так. В АПЛ такой пенальти никогда бы не поставили. Как такое можно назначать в одном из самых важных матчей… Я не понимаю», – заявил Андерсен.

Напомним, матч Германия – Дания останавливался из-за грозы