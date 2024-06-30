Киммих назвал одно из условий победы Германии над Данией

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих поделился мнением о победной игре сборной Германии с командой Дании (2:0) в 1/8 финала чемпионата Европы 2024.

«Мы смогли вернуться в игру после отмены гола Дании. Мы набрали хороший ход и уже давно не проигрывали – это придает нам уверенность.

Сегодня у нас вновь хорошо сработали замены – это говорит о том, что у нас хорошая команда», – заявил Киммих.

Победу сборной Германии над датчанами, напомним, принесли голы в исполнении Кая Хаверца и Джамала Мусиалы.