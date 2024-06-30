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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 03:00 | Обновлено 30 июня 2024, 03:05
76
0

Тренер Дании: «Иногда доходим до полуфинала, иногда не доходим»

Каспер Юльманн – о последнем поединке на Евро-2024 для его команды

30 июня 2024, 03:00 | Обновлено 30 июня 2024, 03:05
76
0
Тренер Дании: «Иногда доходим до полуфинала, иногда не доходим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Юльманн

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн прокомментировал вылет своей команды от Германии в 1/8 финала Евро-2024 после поражения 0:2.

«За последние годы мы продемонстрировали, что близки к сильнейшим командам, но нам не хватает одного: нужно лучше создавать и реализовывать моменты. Наша цель – чтобы сильнейшие команды были нам по плечу. Мы сотрудничаем с клубами в целях роста игроков. Иногда доходим до полуфинала, иногда не доходим. Хорватия на протяжении нескольких лет была великолепна, и нам хочется достичь именно того же.

Мы ехали сюда, осознавая, что нам нельзя ничего утратить в контроле мяча. Мы побольше привлекли к этой задаче Кристиана Эриксена, но все равно кое-что потеряли в атаке в сравнении с мартовскими товарищескими матчами. Зато выиграли от этого в задней линии.

Мы проанализируем этот результат и посмотрим, как можно сделать команду сильнее. Надо находить способ, как сохранить такую любовь болельщиков – она невероятна. Еще раз должен поблагодарить их за поддержку и здесь, в Германии, и дома. У меня потрясающая команда с потрясающими, поддерживающими друг друга игроками. Горжусь своей командой. У этого состава блестящее будущее», – сказал Юльманн.

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Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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