ФОТО. Гроза, град и остановка матча. Как Германия в 1/4 финала Евро вышла
Немецкая команда победила Данию со счетом 2:0
29 июня в немецком Дортмунде прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании (2:0).
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На 36-й минуте матч был приостановлен из-за непогоды. В Дортмунде началась гроза. В 23:00 матч был возобновлен.
На 53-й минуте счет в матче открыл нападающий немецкой сборной Кай Хаверц, который реализовал пенальти, а через 15 минут счет 2:0 сделал полузащитник Джамал Мусиала, который воспользовался передачей Шлоттербека.
Германия в четвертьфинале турнира сыграет с победителем поединка Испания – Грузия.
Евро-2024. 1/8 финала, 29 июня.
Германия – Дания – 2:0
Гол: Хаверц, 53 (пен), Мусиала, 68.
ФОТО. Гроза, град и остановка матча. Как Германия в 1/4 финала Евро вышла
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