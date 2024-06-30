ФОТО. Гроза, град и остановка матча. Как Германия в 1/4 финала Евро вышла 

29 июня в немецком Дортмунде прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании (2:0).

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На 36-й минуте матч был приостановлен из-за непогоды. В Дортмунде началась гроза. В 23:00 матч был возобновлен.

На 53-й минуте счет в матче открыл нападающий немецкой сборной Кай Хаверц, который реализовал пенальти, а через 15 минут счет 2:0 сделал полузащитник Джамал Мусиала, который воспользовался передачей Шлоттербека.

Германия в четвертьфинале турнира сыграет с победителем поединка Испания – Грузия.

Евро-2024. 1/8 финала, 29 июня.

Германия – Дания – 2:0

Гол: Хаверц, 53 (пен), Мусиала, 68.

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