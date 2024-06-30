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  4. ФОТО. Гроза, град и остановка матча. Как Германия в 1/4 финала Евро вышла 
Чемпионат Европы
30 июня 2024, 00:36 |
422
0

ФОТО. Гроза, град и остановка матча. Как Германия в 1/4 финала Евро вышла 

Немецкая команда победила Данию со счетом 2:0

30 июня 2024, 00:36 |
422
0
ФОТО. Гроза, град и остановка матча. Как Германия в 1/4 финала Евро вышла 
Getty Images/Global Images Ukraine. Германия – Дания

29 июня в немецком Дортмунде прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 36-й минуте матч был приостановлен из-за непогоды. В Дортмунде началась гроза. В 23:00 матч был возобновлен.

На 53-й минуте счет в матче открыл нападающий немецкой сборной Кай Хаверц, который реализовал пенальти, а через 15 минут счет 2:0 сделал полузащитник Джамал Мусиала, который воспользовался передачей Шлоттербека.

Германия в четвертьфинале турнира сыграет с победителем поединка Испания – Грузия.

Евро-2024. 1/8 финала, 29 июня.

Германия – Дания – 2:0

Гол: Хаверц, 53 (пен), Мусиала, 68.

ФОТО. Гроза, град и остановка матча. Как Германия в 1/4 финала Евро вышла

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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