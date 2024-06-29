Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рубен ВАРГАС: «Джака в перерыве сказал мне: «Пожалуйста, забей гол»
Чемпионат Европы
29 июня 2024, 22:54 | Обновлено 29 июня 2024, 22:57
415
0

Рубен ВАРГАС: «Джака в перерыве сказал мне: «Пожалуйста, забей гол»

Полузащитник «Аугсбурга» и сборной Швейцарии – о победе над Италией

29 июня 2024, 22:54 | Обновлено 29 июня 2024, 22:57
415
0
Рубен ВАРГАС: «Джака в перерыве сказал мне: «Пожалуйста, забей гол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Варгас

Рубен Варгас, лучший игрок матча 1/8 финала Евро-2020 Швейцария – Италия, поделился эмоциями после победы (2:0).

«Сегодня утром я узнал, что выйду в старте, и был очень рад. Мы доставили итальянцам проблемы, потому что были агрессивны с первых секунд. Мы выиграли все моменты 50 на 50 и не давали им продохнуть.

Немного раньше, чем начался второй тайм, Гранит Джака сказал мне: «Пожалуйста, забей гол». Через несколько секунд мяч оказался у меня в ногах, я сделал то, что сказал Гранит – забил!

Мы уже показывали в прошлом, что можем конкурировать с топ-командами. Похвала со стороны нас не очень волнует, мы знаем, насколько мы хороши, и сосредоточены на себе», – сказал Варгас.

Швейцария в 1/4 финала сразится с Англией или Словакией, которые сыграют в воскресенье.

По теме:
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/8 финала
Из князи в грязи. Защитник забил отменённый гол, а позже привез пенальти
ВИДЕО. Солидный гандикап! Мусиала удвоил преимущество Германии
сборная Италии по футболу сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Рубен Варгас Швейцария - Италия Гранит Джака
Владимир Клепач Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто заменит Днепр-1, обнародован календарь УПЛ, жеребьевка Уимблдона
Футбол | 29 июня 2024, 09:05 0
Кто заменит Днепр-1, обнародован календарь УПЛ, жеребьевка Уимблдона
Кто заменит Днепр-1, обнародован календарь УПЛ, жеребьевка Уимблдона

Главные новости за 28 июня на Sport.ua

Убедительная игра чемпионов Украины. Шахтер в спарринге разгромил Сараево
Футбол | 29 июня 2024, 20:26 27
Убедительная игра чемпионов Украины. Шахтер в спарринге разгромил Сараево
Убедительная игра чемпионов Украины. Шахтер в спарринге разгромил Сараево

Донецкий клуб сыграл первый летний товарищеский матч

ФОТО. Матч Германии против Дании приостановлен из-за грозы
Футбол | 29.06.2024, 22:47
ФОТО. Матч Германии против Дании приостановлен из-за грозы
ФОТО. Матч Германии против Дании приостановлен из-за грозы
Не Усик, Али или Тайсон. Мейвезер назвал лучшего хевивейтера в истории
Бокс | 29.06.2024, 00:13
Не Усик, Али или Тайсон. Мейвезер назвал лучшего хевивейтера в истории
Не Усик, Али или Тайсон. Мейвезер назвал лучшего хевивейтера в истории
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
Футбол | 29.06.2024, 21:36
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Титулованный европейский клуб нацелился на Бражко после его игры на Евро
Титулованный европейский клуб нацелился на Бражко после его игры на Евро
29.06.2024, 18:20 27
Футбол
Менеджер Фьюри отреагировал на решение Усика отказаться от титула IBF
Менеджер Фьюри отреагировал на решение Усика отказаться от титула IBF
28.06.2024, 08:15
Бокс
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
29.06.2024, 17:00 6
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
29.06.2024, 18:20 20
Футбол
Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
29.06.2024, 07:11 7
Футбол
Промоутер Фьюри возмутился решением Усика отказаться от титула IBF
Промоутер Фьюри возмутился решением Усика отказаться от титула IBF
28.06.2024, 07:49 1
Бокс
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Заявления Орбана? Давайте мы тогда Будапешт аннексируем»
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Заявления Орбана? Давайте мы тогда Будапешт аннексируем»
28.06.2024, 12:11 15
Футбол
Фьюри и Аль-Шейх обратились к Усику после его отказа от титула IBF
Фьюри и Аль-Шейх обратились к Усику после его отказа от титула IBF
29.06.2024, 08:49 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем