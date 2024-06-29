Рубен ВАРГАС: «Джака в перерыве сказал мне: «Пожалуйста, забей гол»

Рубен Варгас, лучший игрок матча 1/8 финала Евро-2020 Швейцария – Италия, поделился эмоциями после победы (2:0).

«Сегодня утром я узнал, что выйду в старте, и был очень рад. Мы доставили итальянцам проблемы, потому что были агрессивны с первых секунд. Мы выиграли все моменты 50 на 50 и не давали им продохнуть.

Немного раньше, чем начался второй тайм, Гранит Джака сказал мне: «Пожалуйста, забей гол». Через несколько секунд мяч оказался у меня в ногах, я сделал то, что сказал Гранит – забил!

Мы уже показывали в прошлом, что можем конкурировать с топ-командами. Похвала со стороны нас не очень волнует, мы знаем, насколько мы хороши, и сосредоточены на себе», – сказал Варгас.

Швейцария в 1/4 финала сразится с Англией или Словакией, которые сыграют в воскресенье.