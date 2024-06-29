Мурат ЯКИН: «Надеюсь, это не конец, и мы продолжим творить историю»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал победу над Италией (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2024.

«Мы выиграли очень важную игру, и это главное. Что же касается того, что произойдет завтра, то это уже совсем другая тема. Да, мы выиграли, но важно то, как мы играли. Мы доминировали на каждом участке поля и забивали голы в нужное время. Я не заглядываю вперед. Важно найти время, чтобы насладиться теми результатами, которых мы добились.

Почему похлопал по стойке ворот после игры? Эта стойка могла доставить нам несколько проблем после того, как мы повели в счете. Нам очень повезло, когда мяч попал в стойку. Когда вы играете против топ-футболистов, вам нужно немного удачи. К счастью, сегодня штанга оказалась на своем месте.

У нас отличная форма, правильный план на игру, и мы хорошая команда. Но нам важно не зазнаваться. Настроение в расположении команды отличное, и мы можем сосредоточиться на нашем футболе, не отвлекаясь на посторонние вещи.

Переживать все это вместе с национальной командой – просто фантастика. Мы играли в действительно доминирующем стиле и очень профессионально подходили к каждой задаче. Что нам нравится в этом спорте, так это единство с игроками, единство с персоналом. В футболе ты испытываешь столько всего, и я не могу не поблагодарить футбол за это.

Мы смотрели последние матчи сборной Италии, они использовали много разных расстановок и часто меняли состав. Мы проделали хорошую работу, чтобы правильно настроить механизмы и задать темп. Все работало на нас во всех областях игры. Сегодня мы увидели, что можем контролировать матч.

На Евро есть только хорошие команды. Мы показали, что можем сражаться с такими топ- командами, как Германия и Италия. Но мы сосредоточены на себе. Мы не хотим отвлекаться на потенциальных соперников. Сегодня мы подали важный сигнал о том, как мы можем играть: мы не просто собрались в кучу и защищались, мы доминировали в игре.

Надеюсь, что это не конец пути для нас, и мы сможем продолжить творить историю.

Как будем праздновать? Сегодня вечером с нами будут наши друзья и семья. Игроки сами решат, как им провести вечер, но они не пойдут на вечеринку: они – непревзойденные профессионалы», – сказал Якин.

Швейцария в 1/4 финала сразится с Англией или Словакией, которые сыграют в воскресенье.