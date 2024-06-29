Киченок / Остапенко – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите финальный матч парного разряда на турнире в Истборне
29 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на травяном турнире WTA 500 в Истборне (Великобритания).
В матче за титул украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против первого сеяного дуэта Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.
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В 2024 году Людмила и Алена сыграют вместе в третьем финале. В Брисбене удалось выиграть, на Australian Open было поражение в матче за титул.
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