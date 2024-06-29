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  4. Киченок / Остапенко – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
29 июня 2024, 12:44 |
30
0

Киченок / Остапенко – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите финальный матч парного разряда на турнире в Истборне

29 июня 2024, 12:44 |
30
0
Киченок / Остапенко – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

29 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на травяном турнире WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В матче за титул украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против первого сеяного дуэта Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В 2024 году Людмила и Алена сыграют вместе в третьем финале. В Брисбене удалось выиграть, на Australian Open было поражение в матче за титул.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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