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  4. ДЕ БРЮЙНЕ: «Не хотели рисковать с угловым. Могли вылететь с Евро»
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 15:25 | Обновлено 27 июня 2024, 15:26
1885
2

ДЕ БРЮЙНЕ: «Не хотели рисковать с угловым. Могли вылететь с Евро»

Полузащитник сборной Бельгии – о матче с Украиной

27 июня 2024, 15:25 | Обновлено 27 июня 2024, 15:26
1885
2
ДЕ БРЮЙНЕ: «Не хотели рисковать с угловым. Могли вылететь с Евро»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне поделился эмоциями после матч с Украиной (0:0) на Евро-2024.

«Мы отдавали все силы на протяжении трех матчей. Команда бежала до 95-й минуты. Все хотят побеждать в матчах, и мы пытались сделать это на поле, но не смогли. В первом матче у нас было тяжелое начало. Украина – сложный соперник, и они тоже были опасны.

Мы пытались выиграть матч и имели возможности для взятия ворот до 90-й минуты. Но мы не хотели рисковать с угловым, потому что знали, что можем пропустить гол и тогда вылетим с Евро. Иногда нужно идти на определенный риск, а иногда нужно быть умным, и сегодня я хотел быть умным.

В начале игры прессинг был хорошим, но потом нам не всегда удавалось пройти через полузащиту. В расстановке 5-4-1 не все получалось, нам было очень сложно прессинговать, но во втором тайме мы изменили расстановку, и тогда все пошло лучше. Не так-то просто прессинговать, когда есть пять защитников», – сказал де Брюйне.

В 1/8 финала сборная Бельгии сразится с командой Франции.

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Кевин де Брюйне сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия
Владимир Клепач Источник: УЕФА
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Комментарии 2
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GloryUkraine
Зачекайте. Україна грала 5-3-2, а бельгійці 4-2-3-1 (це як офіційно заявлено), а на ділі виходить 5-4-1.
І що там вчора Де Брюйне плів про 5 захисників у нашоі збірної?😉
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