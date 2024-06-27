ДЕ БРЮЙНЕ: «Не хотели рисковать с угловым. Могли вылететь с Евро»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне поделился эмоциями после матч с Украиной (0:0) на Евро-2024.

«Мы отдавали все силы на протяжении трех матчей. Команда бежала до 95-й минуты. Все хотят побеждать в матчах, и мы пытались сделать это на поле, но не смогли. В первом матче у нас было тяжелое начало. Украина – сложный соперник, и они тоже были опасны.

Мы пытались выиграть матч и имели возможности для взятия ворот до 90-й минуты. Но мы не хотели рисковать с угловым, потому что знали, что можем пропустить гол и тогда вылетим с Евро. Иногда нужно идти на определенный риск, а иногда нужно быть умным, и сегодня я хотел быть умным.

В начале игры прессинг был хорошим, но потом нам не всегда удавалось пройти через полузащиту. В расстановке 5-4-1 не все получалось, нам было очень сложно прессинговать, но во втором тайме мы изменили расстановку, и тогда все пошло лучше. Не так-то просто прессинговать, когда есть пять защитников», – сказал де Брюйне.

В 1/8 финала сборная Бельгии сразится с командой Франции.