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Бельгия
27 июня 2024, 08:04 | Обновлено 27 июня 2024, 08:07
2835
0

ВИДЕО. Тедеско оценил ничью с Украиной на Евро-2024

Главный тренер сборной Бельгии прокомментировал игру с «желто-синими»

27 июня 2024, 08:04 | Обновлено 27 июня 2024, 08:07
2835
0
ВИДЕО. Тедеско оценил ничью с Украиной на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Тедеско

​26 июня в Штутгарте состоялся матч 3-го тура группы E чемпионата Европы 2024 между сборными Украины и Бельгии.

Встреча победителя не выявила – ничья 0:0.

Сборная Бельгии в итоговой таблице квартета заняла 2-е место и в 1/8 финала турнира сыграет 1 июля с командой Франции. Сборная Украины финишировала на 4-й позиции и завершила выступления на турнире.

Ранее Илья Забарный определил, когда сборная Украины упустила свое на Евро-2024.

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Доменико Тедеско Украина - Бельгия сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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