Бельгия27 июня 2024, 08:04 | Обновлено 27 июня 2024, 08:07
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ВИДЕО. Тедеско оценил ничью с Украиной на Евро-2024
Главный тренер сборной Бельгии прокомментировал игру с «желто-синими»
27 июня 2024, 08:04 | Обновлено 27 июня 2024, 08:07
2835
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26 июня в Штутгарте состоялся матч 3-го тура группы E чемпионата Европы 2024 между сборными Украины и Бельгии.
Встреча победителя не выявила – ничья 0:0.
Сборная Бельгии в итоговой таблице квартета заняла 2-е место и в 1/8 финала турнира сыграет 1 июля с командой Франции. Сборная Украины финишировала на 4-й позиции и завершила выступления на турнире.
Ранее Илья Забарный определил, когда сборная Украины упустила свое на Евро-2024.
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