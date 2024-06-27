ВИДЕО. Тедеско оценил ничью с Украиной на Евро-2024

​26 июня в Штутгарте состоялся матч 3-го тура группы E чемпионата Европы 2024 между сборными Украины и Бельгии.

Встреча победителя не выявила – ничья 0:0.

Сборная Бельгии в итоговой таблице квартета заняла 2-е место и в 1/8 финала турнира сыграет 1 июля с командой Франции. Сборная Украины финишировала на 4-й позиции и завершила выступления на турнире.

Ранее Илья Забарный определил, когда сборная Украины упустила свое на Евро-2024.