Роман ЯРЕМЧУК: «В матче Словакии и Румынии был противоречивый пенальти»

26 июня состоялся матч последнего 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Игра завершилась со счетом 0:0.

После завершения встречи форвард сине-желтых Роман Яремчук прокомментировал вылет команды из чемпионата Европы:

«Все решилось в первом матче. Кого винить? Только самих себя в первом матче. Сейчас уже поздно что-либо выяснять, мы уже вылетели. Трудно говорить, эмоции.

Против Бельгии мы хорошо отыграли матч против сильной команды, показали несколько хороших моментов в первом тайме. Благодарю команду и тренерский штаб, что хоть порадовали фанов несколько дней.

Мы играли не по защитной схеме, а в атакующую, с двумя нападающими — впервые при этом тренерском штабе. И вообще не помню, когда в последний раз играли так.

Знали, что у них есть проблемы в обороне, но и что атака очень сильная: Лукаку хорошо цепляется за все мячи, а Де Брюйне подбирает. Оставили на одного футболиста больше сзади и двух впереди — идея была такова. Считаю, что сработала, но где-то не забили и не реализовали моменты. Но план, думаю, получился.

Как сказалось отсутствие Мудрика и Цыганкова? Говорить уже поздно. Есть футболисты голодные, которые готовятся к каждому матчу. Вышли игроки, готовые отдать все. К сожалению, досадно вылетать с четырьмя очками — первая так вылетевшая команда. Больно так вылетать, но не стыдно.

Мы знали, что в матче Словакия – Румыния ничья. Мне кажется, что там достаточно противоречивый пенальти. Трудно сказать. Они сыграли вничью, мы тоже, но едем домой», – сказал Яремчук.

Видеообзор матча Словакия – Румыния – 1:1