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Сборная УКРАИНЫ
26 июня 2024, 23:25 | Обновлено 26 июня 2024, 23:26
1540
2

МИКОЛЕНКО: «Мне было трудно выполнить то, что я должен был выполнить»

Защитник сборной Украины объяснил, почему попросил замену в матче с Бельгией

26 июня 2024, 23:25 | Обновлено 26 июня 2024, 23:26
1540
2
МИКОЛЕНКО: «Мне было трудно выполнить то, что я должен был выполнить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал почему попросил замену в матче против Бельгии.

«Немного почувствовал боль в спине. Я понимаю, что после долгого перерыва это нормально, когда что-то болит после того, как не играл два месяца. Я знал, что есть Зинченко, который может выйти и помочь в этой игре — сразу попросил замену. Мне было трудно выполнить то, что я должен был выполнить», – сказал Миколенко

Виталий смог помочь Украине лишь в последнем матче Евро-2024. Однако в связи с повреждением был заменён на 58-й минуте.

Матч против Бельгии завершился в сухую ничью 0:0. В параллельной встрече Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия Виталий Миколенко
Алексей Тиньков Источник: Суспильне Спорт
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Гагик Пердонян
короче в решающем матче решил поберечь себя....
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