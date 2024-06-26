МИКОЛЕНКО: «Мне было трудно выполнить то, что я должен был выполнить»

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал почему попросил замену в матче против Бельгии.



«Немного почувствовал боль в спине. Я понимаю, что после долгого перерыва это нормально, когда что-то болит после того, как не играл два месяца. Я знал, что есть Зинченко, который может выйти и помочь в этой игре — сразу попросил замену. Мне было трудно выполнить то, что я должен был выполнить», – сказал Миколенко



Виталий смог помочь Украине лишь в последнем матче Евро-2024. Однако в связи с повреждением был заменён на 58-й минуте.



Матч против Бельгии завершился в сухую ничью 0:0. В параллельной встрече Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.