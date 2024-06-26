ТРУБИН: «Плохой опыт будет для нас сильным толчком»

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал вылет сборной Украины с Евро-2024.



«В раздевалке у нас сейчас ничего. Отчаяние. Сильные эмоции. Сергей Станиславович поблагодарил всех. Сказал, что эта команда может гораздо больше и даже такой плохой опыт будет для нас сильным толчком, потому что много молодых ребят. Для нас будет большим уроком, что на этом турнире играть нужно с первых секунд и с первого матча.



Атмосфера в команде одна из лучших, которая у меня была. Если были какие-то проблемы – решали вместе. После неудачных игр скучали вместе, поэтому это настоящая семья. Очень обидно. Почти месяц прошло и время пролетело за мгновение. Есть эмоции и ощущение недосказанности» – сказал Трубин.



Анатолий признавался в обоих сыгранных матчах на Евро-2024. За 2 полностью проведённых встречи он пропустил лишь 1 гол.



Матч против Бельгии завершился в сухую ничью 0:0. В параллельной встрече Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.