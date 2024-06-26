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Сборная УКРАИНЫ
26 июня 2024, 22:53 | Обновлено 26 июня 2024, 23:13
3099
6

ТРУБИН: «Плохой опыт будет для нас сильным толчком»

Вратарь национальной команды рассказал о настроении в раздевалке после вылета с Евро-2024

26 июня 2024, 22:53 | Обновлено 26 июня 2024, 23:13
3099
6
ТРУБИН: «Плохой опыт будет для нас сильным толчком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал вылет сборной Украины с Евро-2024.

«В раздевалке у нас сейчас ничего. Отчаяние. Сильные эмоции. Сергей Станиславович поблагодарил всех. Сказал, что эта команда может гораздо больше и даже такой плохой опыт будет для нас сильным толчком, потому что много молодых ребят. Для нас будет большим уроком, что на этом турнире играть нужно с первых секунд и с первого матча.

Атмосфера в команде одна из лучших, которая у меня была. Если были какие-то проблемы – решали вместе. После неудачных игр скучали вместе, поэтому это настоящая семья. Очень обидно. Почти месяц прошло и время пролетело за мгновение. Есть эмоции и ощущение недосказанности» – сказал Трубин.

Анатолий признавался в обоих сыгранных матчах на Евро-2024. За 2 полностью проведённых встречи он пропустил лишь 1 гол.

Матч против Бельгии завершился в сухую ничью 0:0. В параллельной встрече Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия Анатолий Трубин
Алексей Тиньков Источник: Динамомания
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Комментарии 6
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Camoranesi
Про який поштовх йде мова якщо євро 2012 провальне, 2016 взагалі жодного голу, й попереднє теж тільки якимось дивом на валідолі потрапили з третього місця у плей-офф. Якщо костоломів шведів переграли в додатковий час, то ганьба з Англією показала рівень УПЛ.
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0
suforza1921
До кого, до кого, а до Толіка претензій немає
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0
c_a_p2
Прогнозую що всі наші суперники вилетять як пробка з шампанського в плей-офф. А Реброва мають вигнати. Обісрався
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0
osokor
Сумлеваюсь я, однако...
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0
VIPsector1
Дякую, перший номер збірної!
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0
inspekcha85
Всё нормально...пообтёрлись на ЧЕ,поднабрались опыта.На ЧМ пройдут отбор,поедут  и порадуют нас.Ребров до ЧМ должен работать, тренеровать полный цикл .Сборная это же не  ночлежка.
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-2
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