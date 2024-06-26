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  4. «Мы не планировали...» Ребров сообщил об изменениях перед игрой с Бельгией
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 22:57 | Обновлено 26 июня 2024, 22:58
3877
13

«Мы не планировали...» Ребров сообщил об изменениях перед игрой с Бельгией

Украинская команда сыграла сегодня с тремя центральными защитниками в стартовом составе

26 июня 2024, 22:57 | Обновлено 26 июня 2024, 22:58
3877
13
«Мы не планировали...» Ребров сообщил об изменениях перед игрой с Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

26 июня состоялся матч последнего 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Игра завершилась со счетом 0:0.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров признался, что не планировал выпускать в стартовом составе трех центральных защитников.

«Сначала мы не планировали трех центральных защитников, но когда травму получил Михаил Мудрик, мы решили играть так. Действительно, была нужна большая нагрузка на штрафную площадку. Вчера впервые попробовали – и это непросто, выходить и играть против одной из топ-команд», – сказал Ребров.

Подопечные Сергея Реброва завершили выступления на чемпионате Европы, который проходит на полях Германии. Сине-желтые заняли последнее четвертое место в квартете Е.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия Сергей Ребров
Дмитро Олійник Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 13
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Alehandro
Ми планували поставити автобус і молитися на Словаччину. План був надійний, як швейцарський годинник)
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+5
newo
Ми взагалі не планували, чисто ставили акцент на не пропустити. Я красавчик, Шева мій кореш, підсумував Ребров
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+5
Marcus
Реброву та нашим звьоздам треба подивитися як б’ються грузини , як вони біжать вперед. А наші навіть сьогодні недобігали
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+2
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Alehandro
До речі, якщо ще хтось не бачив показове відео "Реакція Реброва на голи зі Словаччиною", де паралельно показують розвиток атаки і те, як на це реагує тренер.
Так от, коли Шапаренко робив закидання на Яремчука, Ребров вилаявся і розчаровано відвернувся... тобто він навіть не розглядає такі загострення і вертикальний футбол, в цілому, як варіант розвитку атаки - команда має перекатувати шмарклі з флангу на фланг доки м"яч сам не залетить у сітку... ось вам і планування)
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+1
pmelnik7788
П.здуй к ебен. матер.. Вже набридли ці тупі еб.ла, ти, шева, біляш.... Вже давно тренують молоді і розумні! 
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+1
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maxim7777nikonov
А что случилось с Мудриком и Цыганковым ??? Никто не видел их травм на поле.  
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+1
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c_a_p2
По ногам текло а в рот не попало... Обісралися знову. Так що мабуть треба починати з початку. А Серьожу гнати К.Е.М.
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0
Jim Beam
Не треба було зливати матч Румунам, ПВО- ПЕТРІОТ нам коштувало 0:3 від збірної Румунії, Спорт - це теж політика. 
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-6
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