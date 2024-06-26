«Мы не планировали...» Ребров сообщил об изменениях перед игрой с Бельгией
Украинская команда сыграла сегодня с тремя центральными защитниками в стартовом составе
26 июня состоялся матч последнего 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Игра завершилась со счетом 0:0.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров признался, что не планировал выпускать в стартовом составе трех центральных защитников.
«Сначала мы не планировали трех центральных защитников, но когда травму получил Михаил Мудрик, мы решили играть так. Действительно, была нужна большая нагрузка на штрафную площадку. Вчера впервые попробовали – и это непросто, выходить и играть против одной из топ-команд», – сказал Ребров.
Подопечные Сергея Реброва завершили выступления на чемпионате Европы, который проходит на полях Германии. Сине-желтые заняли последнее четвертое место в квартете Е.
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Так от, коли Шапаренко робив закидання на Яремчука, Ребров вилаявся і розчаровано відвернувся... тобто він навіть не розглядає такі загострення і вертикальний футбол, в цілому, як варіант розвитку атаки - команда має перекатувати шмарклі з флангу на фланг доки м"яч сам не залетить у сітку... ось вам і планування)