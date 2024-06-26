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  4. ЗАБАРНЫЙ: «Нечего сказать, надо было все решать в первых двух играх»
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 22:43 |
1217
5

ЗАБАРНЫЙ: «Нечего сказать, надо было все решать в первых двух играх»

Илья поделился эмоциями после матча

26 июня 2024, 22:43 |
1217
5
ЗАБАРНЫЙ: «Нечего сказать, надо было все решать в первых двух играх»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

26 июня состоялся матч последнего 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Игра завершилась со счетом 0:0.

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился эмоциями после матча.

«Нет эмоций, только разочарование может быть. Неприятно с четырьмя очками не выходить дальше. Нечего сказать, надо было все решать в первых двух играх и не думать, что это третья. Хочу поблагодарить очень сильных людей, которые прежде всего защищают нашу страну, поддерживают ее. Мы все работаем на одну важную победу, которая будет скоро.

Думаю, что отсутствие моментов в Бельгии – заслуга всей команды. Видел самоотдачу, которая нужна на этом уровне, но этого мало. Надо быть острее в атаке», – сказал Забарный.

Подопечные Сергея Реброва завершили выступления на чемпионате Европы, который проходит на полях Германии. Сине-желтые заняли последнее четвертое место в квартете Е.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия Илья Забарный
Дмитро Олійник Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 5
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maxim7777nikonov
Вот к Забарному нет никаких претензий 
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+6
VIPsector1
Дякую, Ілля! Найкращий. Новий капітан нової збірної є. Залишилось тіко тренера найти. Повага, містер Забарний!
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+3
vh
Гравці основи в АПЛ показали рівень.
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+2
Sergei Aalst
Меньше пасоваться надо было поперек и вратарю! Одно и тоже каждый раз! Сейчас будут писать ,что классно с белгами отыграли,! Но увы,не повезло! Первый матч,зачем вы вышли с таким настроем? Контроль мяча? Да нафиг он нужен! Лузеры
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+1
newo
Дякую КЕП
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+1
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