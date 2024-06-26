ЗАБАРНЫЙ: «Нечего сказать, надо было все решать в первых двух играх»

26 июня состоялся матч последнего 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Игра завершилась со счетом 0:0.

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился эмоциями после матча.

«Нет эмоций, только разочарование может быть. Неприятно с четырьмя очками не выходить дальше. Нечего сказать, надо было все решать в первых двух играх и не думать, что это третья. Хочу поблагодарить очень сильных людей, которые прежде всего защищают нашу страну, поддерживают ее. Мы все работаем на одну важную победу, которая будет скоро.

Думаю, что отсутствие моментов в Бельгии – заслуга всей команды. Видел самоотдачу, которая нужна на этом уровне, но этого мало. Надо быть острее в атаке», – сказал Забарный.

Подопечные Сергея Реброва завершили выступления на чемпионате Европы, который проходит на полях Германии. Сине-желтые заняли последнее четвертое место в квартете Е.