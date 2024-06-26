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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 22:59 | Обновлено 26 июня 2024, 23:15
836
0

ФОТО. Ничья и печаль. Как сборная Украины пыталась забить команде Бельгии

Сине-желтые заняли 4-е место и вылетели из-за худшей разницы мячей

26 июня 2024, 22:59 | Обновлено 26 июня 2024, 23:15
836
0
ФОТО. Ничья и печаль. Как сборная Украины пыталась забить команде Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

​26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На старте турнира Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а затем одержала волевую победу над Словакией (2:1).

Сложилась редчайшая ситуация. Все 4 команды в группе E набрали одинаковое количество очков (по 4).

Сборная Украины заняла последнее 4-е место и вылетела из турнира из-за худшей разницы мячей.

Евро-2024. Группа E

3-й тур, 26 июня

Украина – Бельгия – 0:0

ФОТО. Ничья и печаль. Как сборная Украины пыталась забить команде Бельгии

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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