ФОТО. Ничья и печаль. Как сборная Украины пыталась забить команде Бельгии
Сине-желтые заняли 4-е место и вылетели из-за худшей разницы мячей
26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии (0:0).
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На старте турнира Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а затем одержала волевую победу над Словакией (2:1).
Сложилась редчайшая ситуация. Все 4 команды в группе E набрали одинаковое количество очков (по 4).
Сборная Украины заняла последнее 4-е место и вылетела из турнира из-за худшей разницы мячей.
Евро-2024. Группа E
3-й тур, 26 июня
Украина – Бельгия – 0:0
ФОТО. Ничья и печаль. Как сборная Украины пыталась забить команде Бельгии
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