Экс-игрок сборной Украины назвал обязательное условие для успеха с Бельгией

26 июня национальная сборная Украины по футболу проведет решающий поединок группового раунда чемпионата Европы в Германии - с бельгийцами.

Бывший игрок сборной Украины Тарас Михалик эксклюзивно для Sport.ua рассказал, при каких условиях подопечные Сергея Реброва смогут достичь положительного результата:

«Я настроен довольно оптимистично. Думаю, что у украинской сборной будут неплохие шансы пройти дальше, если не пропустит в первые 20 минут. Следует быть максимально сконцентрированными, потому что у бельгийцев есть кому забивать. Я очень хотел бы ошибиться, но думаю, что в параллельном матче словаки и румыны сыграют между собой вничью, что позволит им пробиться в следующий раунд. Поэтому подопечным Сергея Реброва ничего не остается, как играть только на победу. Что может помочь достичь нужного итога? Прежде всего, образцовая игровая дисциплина, у украинцев квалифицированный тренерский штаб, надеюсь, что будет взята на вооружение правильная тактика и ребятам остается только выполнить установку. Прекрасно понимаю, что взять верх будет очень сложно, но надо.

Также хочется, чтобы Фортуна была на нашей стороне, потому что в решающих поединках очень многое будет зависеть от того, кому она будет улыбаться», – уверен Михалик.

Ранее сообщалось, что букмекеры выставили котировки на матч Украина - Бельгия.