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Сборная УКРАИНЫ
26 июня 2024, 10:36 | Обновлено 26 июня 2024, 11:02
1136
1

Экс-игрок сборной Украины назвал обязательное условие для успеха с Бельгией

Тарас Михалик надеется на победу «сине-желтых»

26 июня 2024, 10:36 | Обновлено 26 июня 2024, 11:02
1136
1
Экс-игрок сборной Украины назвал обязательное условие для успеха с Бельгией
УАФ

26 июня национальная сборная Украины по футболу проведет решающий поединок группового раунда чемпионата Европы в Германии - с бельгийцами.

Бывший игрок сборной Украины Тарас Михалик эксклюзивно для Sport.ua рассказал, при каких условиях подопечные Сергея Реброва смогут достичь положительного результата:

«Я настроен довольно оптимистично. Думаю, что у украинской сборной будут неплохие шансы пройти дальше, если не пропустит в первые 20 минут. Следует быть максимально сконцентрированными, потому что у бельгийцев есть кому забивать. Я очень хотел бы ошибиться, но думаю, что в параллельном матче словаки и румыны сыграют между собой вничью, что позволит им пробиться в следующий раунд. Поэтому подопечным Сергея Реброва ничего не остается, как играть только на победу. Что может помочь достичь нужного итога? Прежде всего, образцовая игровая дисциплина, у украинцев квалифицированный тренерский штаб, надеюсь, что будет взята на вооружение правильная тактика и ребятам остается только выполнить установку. Прекрасно понимаю, что взять верх будет очень сложно, но надо.

Также хочется, чтобы Фортуна была на нашей стороне, потому что в решающих поединках очень многое будет зависеть от того, кому она будет улыбаться», – уверен Михалик.

Ранее сообщалось, что букмекеры выставили котировки на матч Украина - Бельгия.

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Тарас Михалик инсайд Евро-2024 сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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