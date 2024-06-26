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  4. Олег ШЕЛАЕВ: «Определяющим с бельгийцами будет второй тайм»
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 10:10 | Обновлено 26 июня 2024, 10:17
468
1

Олег ШЕЛАЕВ: «Определяющим с бельгийцами будет второй тайм»

Бывший полузащитник сборной – о решающем матче украинцев на Евро-2024

26 июня 2024, 10:10 | Обновлено 26 июня 2024, 10:17
468
1
Олег ШЕЛАЕВ: «Определяющим с бельгийцами будет второй тайм»
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июня в заключительном туре группового раунда чемпионата Европы по футболу национальная сборная Украины будет играть с фаворитом – бельгийцами.

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев в разговоре с корреспондентом Sport ua поделился своими ожиданиями от завтрашнего противостояния:

- Склоняюсь к тому, что в параллельном матче нашей группы словаки и румыны сыграют вничью, что их устраивает, поэтому нашим на осечку конкурентов нечего рассчитывать.

С бельгийцами подопечных Сергея Реброва будет устраивать только победа. По силам ли это украинской сборной? Считаю, что в стартовом матче с румынами наши ребята переоценили свои силы и после разгромного поражения оказались в очень затруднительном положении. Хотя второй тайм со словаками показал, что есть еще порох в пороховницах. Но хватит ли того потенциала, чтобы дать бой бельгийцам, которые сильнее румын и словаков? Все же, думаю, что все закончится подписанием мирного соглашения.

Как по мне, до перерыва украинцы будут действовать от обороны, у соперника очень мощная атака. Решающим будет второй тайм, когда соперникам уже придется действовать на максимальных оборотах.

Больше всего не понравилось в действиях нашей сборной в стартовых поединках это то, что чувствовалась неуверенность в своих силах. По матчу со словаками мне понравился вратарь Анатолий Трубин, который хорошо заменил Андрея Лунина. Думаю, что именно ему Ребров завтра доверит место в воротах. Не оправдывает надежд на острие атаки Артем Довбык. Возможно потому, что в отличие от выступлений за испанскую «Жирону» в сборной у него меньше поддержки от партнеров. С бельгийцами у него будет возможность реабилитироваться.

Если брать Евро в целом, то чувствуется, что даже футболисты топ-сборных – Испании, Англии, Италии, Германии еще не восстановились от изнурительных баталий на клубном уровне. Поэтому и неудивительно, что даже в поединках с участием фаворитов не обходится без досадных сбоев.

Ранее другой экс-игрок сборной Украины назвал способ победы над Бельгию.

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Олег Шелаев сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Saar
"Вирішальний буде другий тайм".. і на фото новини Мудрик. Натякують, що якщо Мудрика замінять в другому таймі, то ми переможемо
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