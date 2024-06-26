Экс-игрок сборной Украины назвал способ победы над Бельгией

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группы Е чемпионата Европы 2024 между украинской командой и сборной Бельгии.

«Ожидаю только победы, как можно по-другому. Конечно, эта бельгийская сборная очень сильна, если не брать матч со словаками. У них много высококачественных футболистов, которые могут легко решить ход матча. Я понимаю, что для нас эта сборная не будет очень легкой. С другой стороны, возможно, у нас будет много шансов, чтобы мы сделали любимые контратаки с нашими быстрыми нападающими. Может быть, нам игра в другом состоянии будет помогать. И я думаю, если мы будем играть от обороны и выбегать в контратаки, то сможем выиграть.

Поэтому я остаюсь оптимистом, но хотелось бы, чтобы мы начали играть с первых минут и не так, как это было со словаками и румынами. Если мы сможем победить, то это будет только в один мяч. Но хотелось бы, чтобы эта сборная Украины показала, во-первых, результат, во-вторых, футбол, который хотелось бы видеть от сборной.

Я понимаю, что мы будем играть вторым номером. Когда мы играем вторым номером, я видел много матчей, в которых мы решали результат матча своими действиями на поле. Бельгия будет нас прессинговать. Нам очень тяжело выходить из прессинга. Но если у нас есть такие игроки, как Мудрик, если у нас будет возможность играть Цыганков, если Судаков будет играть более вперед, то мне кажется, что мы можем использовать это в свою пользу», – заявил Левченко.

Поединок Украина – Бельгия начнется в 19:00 по киевскому времени в среду, 26 июня.

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