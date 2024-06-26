Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины назвал способ победы над Бельгией
Сборная УКРАИНЫ
26 июня 2024, 08:22 | Обновлено 26 июня 2024, 08:25
532
0

Экс-игрок сборной Украины назвал способ победы над Бельгией

Евгений Левченко – о предстоящем матче команды на Евро-2024

26 июня 2024, 08:22 | Обновлено 26 июня 2024, 08:25
532
0
Экс-игрок сборной Украины назвал способ победы над Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группы Е чемпионата Европы 2024 между украинской командой и сборной Бельгии.

«Ожидаю только победы, как можно по-другому. Конечно, эта бельгийская сборная очень сильна, если не брать матч со словаками. У них много высококачественных футболистов, которые могут легко решить ход матча. Я понимаю, что для нас эта сборная не будет очень легкой. С другой стороны, возможно, у нас будет много шансов, чтобы мы сделали любимые контратаки с нашими быстрыми нападающими. Может быть, нам игра в другом состоянии будет помогать. И я думаю, если мы будем играть от обороны и выбегать в контратаки, то сможем выиграть.

Поэтому я остаюсь оптимистом, но хотелось бы, чтобы мы начали играть с первых минут и не так, как это было со словаками и румынами. Если мы сможем победить, то это будет только в один мяч. Но хотелось бы, чтобы эта сборная Украины показала, во-первых, результат, во-вторых, футбол, который хотелось бы видеть от сборной.

Я понимаю, что мы будем играть вторым номером. Когда мы играем вторым номером, я видел много матчей, в которых мы решали результат матча своими действиями на поле. Бельгия будет нас прессинговать. Нам очень тяжело выходить из прессинга. Но если у нас есть такие игроки, как Мудрик, если у нас будет возможность играть Цыганков, если Судаков будет играть более вперед, то мне кажется, что мы можем использовать это в свою пользу», – заявил Левченко.

Поединок Украина – Бельгия начнется в 19:00 по киевскому времени в среду, 26 июня.

Ранее Виктор Леоненко назвал главную слабость сборной Украины на Евро-2024.

По теме:
Словения на Евро-2024 добилась исторического результата
СТОЙКОВИЧ: «Мы разочарованы. Сербские фанаты должны гордиться командой»
Саутгейт оценил гнев английских фанатов, которые кидались пивными стаканами
Евгений Левченко сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия сборная Бельгии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Трибуна
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
Футбол | 25 июня 2024, 12:33 11
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге

Чемпионов Европы-1988 нередко называют Oranje («оранжевые») или Uurwerk oranje («заводной апельсин»)

Грузия – Португалия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 26 июня 2024, 07:19 0
Грузия – Португалия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Грузия – Португалия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Грузинам еще есть за что сражаться

Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Футбол | 26.06.2024, 06:23
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
Футбол | 25.06.2024, 10:19
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
Леоненко назвал игроков сборной Украины, которые «привезли» голы на Евро
Футбол | 26.06.2024, 07:48
Леоненко назвал игроков сборной Украины, которые «привезли» голы на Евро
Леоненко назвал игроков сборной Украины, которые «привезли» голы на Евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
25.06.2024, 22:31 9
Футбол
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
26.06.2024, 00:20 14
Бокс
Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
25.06.2024, 06:23 10
Футбол
Флорида выиграла у Эдмонтона 7-й матч финала и завоевала Кубок Стэнли
Флорида выиграла у Эдмонтона 7-й матч финала и завоевала Кубок Стэнли
25.06.2024, 05:56 4
Хоккей
На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024
На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024
25.06.2024, 00:35 7
Футбол
Первый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге прерван и перенесен. Известна причина
Первый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге прерван и перенесен. Известна причина
24.06.2024, 22:31 1
Теннис
Перес обратился к Лунину после его ошибок в матче Румыния – Украина
Перес обратился к Лунину после его ошибок в матче Румыния – Украина
25.06.2024, 00:44 3
Футбол
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
25.06.2024, 13:10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем