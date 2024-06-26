Полузащитник Бельгии: «Украина показала на высоком уровне, на что способна»
Амаду Онана уверен, что случайных команди на чемпионате Европы нет
Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2024 против команды Украины.
«Каждый соперник на этом Евро – сложный. Если команда здесь, то она здесь не просто так. Украина провела две отличные игры против Англии и показала на самом высоком уровне, на что она способна», – сказал Амаду.
Онана – о «золотом поколении» Бельгии: «Я живу мечтой, потому что эти ребята, с которыми я сейчас играю, – те же самые, за которыми я наблюдал в детстве. Для меня большая честь выходить на поле с такими игроками, как Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку. Они – герои моей страны. Они сделали удивительные вещи для этой страны, поэтому я думаю, что они заслуживают того, чтобы их называли «золотым поколением».
26 июня национальная сборная Украины по футболу в Штутгарте проведет матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Бельгии. Матч начнется в 19:00 по Киеву.
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