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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 09:42 |
475
2

Полузащитник Бельгии: «Украина показала на высоком уровне, на что способна»

Амаду Онана уверен, что случайных команди на чемпионате Европы нет

26 июня 2024, 09:42 |
475
2
Полузащитник Бельгии: «Украина показала на высоком уровне, на что способна»
Getty Images/Global Images Ukraine. Амаду Онана

Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2024 против команды Украины.

«Каждый соперник на этом Евро – сложный. Если команда здесь, то она здесь не просто так. Украина провела две отличные игры против Англии и показала на самом высоком уровне, на что она способна», – сказал Амаду.

Онана – о «золотом поколении» Бельгии: «Я живу мечтой, потому что эти ребята, с которыми я сейчас играю, – те же самые, за которыми я наблюдал в детстве. Для меня большая честь выходить на поле с такими игроками, как Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку. Они – герои моей страны. Они сделали удивительные вещи для этой страны, поэтому я думаю, что они заслуживают того, чтобы их называли «золотым поколением».

26 июня национальная сборная Украины по футболу в Штутгарте проведет матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Бельгии. Матч начнется в 19:00 по Киеву.

Что нужно сборной Украины для плей-офф?

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Амаду Онана сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия
Владимир Клепач Источник: УЕФА
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Комментарии 2
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Два класних матча проти Англії))) ну міг вже і кращий приклад навести , за два матчі Україна завдала 5 ударів і один в створ)) 
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