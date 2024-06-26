Полузащитник Бельгии: «Украина показала на высоком уровне, на что способна»

Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2024 против команды Украины.

«Каждый соперник на этом Евро – сложный. Если команда здесь, то она здесь не просто так. Украина провела две отличные игры против Англии и показала на самом высоком уровне, на что она способна», – сказал Амаду.

Онана – о «золотом поколении» Бельгии: «Я живу мечтой, потому что эти ребята, с которыми я сейчас играю, – те же самые, за которыми я наблюдал в детстве. Для меня большая честь выходить на поле с такими игроками, как Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку. Они – герои моей страны. Они сделали удивительные вещи для этой страны, поэтому я думаю, что они заслуживают того, чтобы их называли «золотым поколением».

26 июня национальная сборная Украины по футболу в Штутгарте проведет матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Бельгии. Матч начнется в 19:00 по Киеву.

Что нужно сборной Украины для плей-офф?