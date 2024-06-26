25 июня состоялся матч 3-го тура группы С на Евро-2024 между сборными Англии и Словении. Игра завершилась со счетом 0:0.

Англичане под руководством Гарета Саутгейта, несмотря на очень прагматичную игру, сумели выиграть квартет. Словения также пробилась в плей-офф чемпионата Европы с 3-й позиции.

Евро-2024. 3-й тур

Группа С. Кельн, 25 июня

Англия – Словения – 0:0

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Гехи, ТриппЬЕР (Александер-Арнольд, 84) – Галлахер (Майну, 46), Райс –Сака (Палмер, 71), Беллингем, Фоден (Гордон, 89) – Кейн

Словения: Облак – Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа (Балковец, 90+1) – Стоянович, Гнезда-Черин, Элшник, Млакар (Станкович, 86) – Шпорар (Целар, 86), Шешко (Иличич, 75)

ФОТО. Southgate Ball со Словенией. Как Англия собирается выиграть Евро?