СИДОРЧУК: «Когда очень громко говоришь, то от этого будет еще громче эхо»

26 июня сборная Украины проведет матч 3-го тура группы Е на Евро-2024 против национальной команды Бельгии.

Игрок сине-желтых Сергей Сидорчук провел пресс-конференцию накануне поединка:

– Насколько ребята готовы морально к поединку?

– Конечно, мы готовы. Но если ты очень громко о чем-то говоришь, то от этого будет еще громче эхо. Лучше мы будем молчать и делать то, что от нас зависит. Посмотрим, что мы сможем показать.

– Вы играете в Бельгии. Что значит для вас эта игра?

— Прежде всего я хочу поблагодарить граждан Бельгии, поскольку у меня сейчас много хороших моментов в этой стране. Это касается школы, детей, магазинов – все хорошо относятся ко мне. Но завтра моя семья будет поддерживать Украину.

— При двух ничьих в последнем туре в нашей группе сборная Украины не сможет выйти в плей-офф, то есть с четырьмя очками мы не сможем пройти дальше. В то же время, есть команды, которым для этого хватит и трех очков. Справедливо ли это?

— На Евро-2020 мы вышли из группы с тремя очками, поэтому все закономерно.

— Что значит для сборной и страны выход в плей-офф?

— Для сборной – то, что мы выполнили первую миссию. Для страны то, что мы продлили эту сказку на несколько дней. Все мы понимаем, что сейчас нелегкое время, Украина в состоянии войны. Для людей каждое такое событие очень важно.

— Будете ли вы следить за ходом событий в параллельной игре?

— Сейчас я сконцентрирован только на нашей игре и на нашем результате.

— Как повлияют жаркие погодные условия на игру?

— Обе команды будут в одинаковых условиях. Хорошо, что матч начнется чуть позже. Думаю, будет немного прохладнее.