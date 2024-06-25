Сидорчук рассказал, какие слабости сборной Бельгии можно использовать

Полузащитник «Вестерло» и сборной Украины Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от противостояния со сборной Бельгии на Евро-2024.

«Я играю в Бельгии, но почти никто из игроков их сборной там не играет.

Бельгия – топ-команда с очень сильной атакой. Самые опасные? Прежде всего, я бы назвал Де Брюйне – он великий игрок с отличными качествами. Также Лукаку, Доку, Тилеманс провели очень сильную игру против Румынии. Онана, Троссар... Вы видите, я назвал почти весь состав. У них много отличных игроков.

Ключ к победе – наша страсть! Если мы будем увлечены игрой, как против Словакии, то сможем добиться успеха. Бельгия очень сильна в атаке, но у них есть некоторые проблемы в обороне. Мы можем использовать это в своих интересах», – сказал Сидорчук.

26 июня национальная сборная Украины по футболу в Штутгарте проведет матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Бельгии. Матч начнется в 19:00 по Киеву.

Что нужно сборной Украины для плей-офф?