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Португалия
26 июня 2024, 01:23 |
445
0

Известно, какая сумма отступных прописана в контракте Трубина с Бенфикой

В контракте игрока прописана клаусула в размере 100 миллионов евро

26 июня 2024, 01:23 |
445
0
Известно, какая сумма отступных прописана в контракте Трубина с Бенфикой
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

22-летний вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин может летом покинуть лиссабонский клуб.

Испанское издание Marca отметило выступление Трубина в матче Украины против Словакии (2:1), в котором Трубин совершил несколько эффектных сейвов. Отмечается, что вратарь может стать целью ряда клубов после завершения Евро-2024. Сумма отступных, которая прописана в контракте Трубина с «Бенфикой» составляет аж 100 миллионов евро.

В этом сезоне Трубин провел за «Бенфику» 48 матчей, пропустил 47 голов и отыграл 17 матчей на ноль.

Ранее Трубин признался, покинет ли «Бенфику» ради легендарного итальянского клуба.

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу трансферы
Дмитро Олійник Источник: Marca
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