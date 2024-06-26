Известно, какая сумма отступных прописана в контракте Трубина с Бенфикой
В контракте игрока прописана клаусула в размере 100 миллионов евро
22-летний вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин может летом покинуть лиссабонский клуб.
Испанское издание Marca отметило выступление Трубина в матче Украины против Словакии (2:1), в котором Трубин совершил несколько эффектных сейвов. Отмечается, что вратарь может стать целью ряда клубов после завершения Евро-2024. Сумма отступных, которая прописана в контракте Трубина с «Бенфикой» составляет аж 100 миллионов евро.
В этом сезоне Трубин провел за «Бенфику» 48 матчей, пропустил 47 голов и отыграл 17 матчей на ноль.
Ранее Трубин признался, покинет ли «Бенфику» ради легендарного итальянского клуба.
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