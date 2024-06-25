Бразильский вингер не вернется в Металлист 1925

Во вторник «Металлист 1925» отправился на тренировочный сбор в Винники, где у команды Виктора Скрипника запланировано пять контрольных матчей (первый – 28 июня со «Скалой 1911»).

В составе харьковской делегации, среди прочих, нападающий Андрей Борячук, которого некоторые издания отправляли в «Ворсклу». А вот кого, по информации Sport.ua, нет и уже точно не будет, так это бразильского вингера Ари Моуры.

«Металлист 1925» меня не хочет», – сказал корреспонденту нашего сайта автор одного из самых поздних дублей в истории УПЛ.

27-летний Ари Моура перешел в «Металлист 1925» летом прошлого года на правах аренды из бразильского «Метрополитано». В составе желто-синих он провел 21 официальный матч, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с «Метрополитано» истекает 30 июня, после чего он станет свободным агентом. Но даже в этом статусе бородатый бразилец оказался не интересен харьковскому клубу.

«Металлист 1925» по итогам сезона 2023/2024 занял последнее место в турнирной таблице УПЛ и вылетел в Первую лигу.

Базовая дата старта нового сезона во втором по силе украинском дивизионе – 25 июля.

Ранее, как и сообщал Sport.ua, «Металлист 1925» подписал одного из лидеров «Эпицентра».