Ари Моура стал автором одного из самых поздних дублей в истории УПЛ

В матче с «Полесьем» (3:3) 27-летний полузащитник «Металлиста 1925» Ари Моура сделал свой первый дубль в УПЛ. Причем взялся бразилец, как говорится, за дело, только на 90-й минуте встречи. Более поздние дуплеты удавались только двум игрокам – Константину Балабанову и Луису Адриану.

Между тем первый гол Моуры оказался ко всему прочему юбилейным – 200-м для команд Виктора Скрипника в чемпионатах Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние дубли в чемпионатах Украины