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  4. Ари Моура стал автором одного из самых поздних дублей в истории УПЛ
Украина. Премьер лига
20 мая 2024, 09:58 | Обновлено 20 мая 2024, 10:07
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Ари Моура стал автором одного из самых поздних дублей в истории УПЛ

Команды Виктора Скрипника забили 200-й мяч в чемпионатах Украины

20 мая 2024, 09:58 | Обновлено 20 мая 2024, 10:07
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0
Ари Моура стал автором одного из самых поздних дублей в истории УПЛ
ФК Металлист 1925

В матче с «Полесьем» (3:3) 27-летний полузащитник «Металлиста 1925» Ари Моура сделал свой первый дубль в УПЛ. Причем взялся бразилец, как говорится, за дело, только на 90-й минуте встречи. Более поздние дуплеты удавались только двум игрокам – Константину Балабанову и Луису Адриану.

Между тем первый гол Моуры оказался ко всему прочему юбилейным – 200-м для команд Виктора Скрипника в чемпионатах Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние дубли в чемпионатах Украины

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минуты голов

Счет

04.04.2003

Константин БАЛАБАНОВ

Черноморец

Металлург Д (д)

90+1', 90+2'

2:1

05.10.2008

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

Черноморец (г)

90+1', 90+2'

3:0

19.05.2024

АРИ МОУРА

Металлист 1925

Полесье (д)

90', 90+2'

3:3

11.05.2014

МАТЕУС

Днепр

Ворскла (г)

89', 90+2'

4:1

08.11.2015

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

Сталь Дз (д)

88', 90+4'

2:0

15.09.1996

Вадим КОЛЕСНИК

Карпаты

Прикарпатье (г)

88', 90'

2:1

12.05.2001

Сергей АТЕЛЬКИН

Шахтер

Таврия (д)

88', 89'

5:0

26.09.2021

Владислав КОЧЕРГИН

Заря

Днепр-1 (г)

87', 90+5'

4:0

17.04.2006

Константин БАЛАБАНОВ

Днепр

Динамо (г)

87', 90'

2:0

16.08.2014

Артем ГРОМОВ

Ворскла

Металлург Д (д)

87', 89'

2:1

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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