Ари Моура стал автором одного из самых поздних дублей в истории УПЛ
Команды Виктора Скрипника забили 200-й мяч в чемпионатах Украины
В матче с «Полесьем» (3:3) 27-летний полузащитник «Металлиста 1925» Ари Моура сделал свой первый дубль в УПЛ. Причем взялся бразилец, как говорится, за дело, только на 90-й минуте встречи. Более поздние дуплеты удавались только двум игрокам – Константину Балабанову и Луису Адриану.
Между тем первый гол Моуры оказался ко всему прочему юбилейным – 200-м для команд Виктора Скрипника в чемпионатах Украины.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние дубли в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минуты голов
|
Счет
|
04.04.2003
|
Константин БАЛАБАНОВ
|
Черноморец
|
Металлург Д (д)
|
90+1', 90+2'
|
2:1
|
05.10.2008
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
Черноморец (г)
|
90+1', 90+2'
|
3:0
|
19.05.2024
|
АРИ МОУРА
|
Металлист 1925
|
Полесье (д)
|
90', 90+2'
|
3:3
|
11.05.2014
|
МАТЕУС
|
Днепр
|
Ворскла (г)
|
89', 90+2'
|
4:1
|
08.11.2015
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
Сталь Дз (д)
|
88', 90+4'
|
2:0
|
15.09.1996
|
Вадим КОЛЕСНИК
|
Карпаты
|
Прикарпатье (г)
|
88', 90'
|
2:1
|
12.05.2001
|
Сергей АТЕЛЬКИН
|
Шахтер
|
Таврия (д)
|
88', 89'
|
5:0
|
26.09.2021
|
Владислав КОЧЕРГИН
|
Заря
|
Днепр-1 (г)
|
87', 90+5'
|
4:0
|
17.04.2006
|
Константин БАЛАБАНОВ
|
Днепр
|
Динамо (г)
|
87', 90'
|
2:0
|
16.08.2014
|
Артем ГРОМОВ
|
Ворскла
|
Металлург Д (д)
|
87', 89'
|
2:1
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