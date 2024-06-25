СТЕПАНЕНКО: «Бельгию можно остановить только тактическими действиями»

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко ответил на вопросы журналистов в преддверии ключевого матча Евро-2024 против команды Бельгии.

– Чем сборная Украины может удивить Бельгию? Как планируете сдерживать Ромелу Лукаку?

– Мы уже начали готовиться непосредственно к игре. Понимаем, что там много хороших индивидуально сильных игроков. Этого соперника можно остановить только верными тактическими действиями. Матч со Словакией показал, что если все очень хотят выиграть и все работают, то у любой команды будут с нами проблемы. Все готовятся к этому финалу.

– Тарас, вы говорили, что игроки сборной Украины ежедневно просыпаются и сразу читают новости о том, что происходит в стране. Создает ли это дополнительное давление или помешало ли он в матче с Румынией? Что изменилось в поединке со Словакией?

– Эта война влияет на украинских игроков уже более двух лет каждый день. Вчера россияне атаковали Харьков авиабомбами, нанесли разрушения, есть человеческие жертвы. Каждый день вы читаете такие новости. Неизвестно, сколько еще времени продлится эта война. У всех игроков есть друзья и близкие в Украине. Мы думаем о нашей стране, наших людях.

В игре с Румынией, по-моему, мы не были единственной командой, а были скорее отдельными игроками. На таком турнире только команда может выиграть трофей, выйти из группы, показать результат. Против Словакии был другой матч, потому что я увидел команду, которая хотела победить. Поединок с Бельгией – финал для нас. Это будет трудная игра, мы готовимся к ней с полной концентрацией. Я готов сыграть и отдать все силы, как все футболисты команды. Но решение будет принимать тренер.

– Тарас, какие месседжи вы получаете, находясь на чемпионате Европы?

– После матча с Румынией я не получил большого количества хороших сообщений, что понятно. Но я всегда получаю поддержку от родных, особенно от мамы и жены. Я не тот человек, который любит много говорить. Лучшее сообщение, которое мы можем послать нашим людям, – это наши действия на поле. Мы должны продемонстрировать, что готовы сражаться, показывать дух, как это было в прошлом матче.

– Готовы ли вы сыграть с Бельгией пять защитников?

– Когда мы играли по такой схеме, то показывали нормальный результат с топ-сборными. Это решает тренерский штаб. Все понимают, что делать, некоторые играют так в своем клубе. Но какая будет схема с Бельгией, я не знаю.

– Тарас, кого можете выделить в сборной Бельгии?

– Мне нравится Жереми Доку, у него хороший дриблинг, пас. Он показал многое в атаке в последних матчах. Это очень опасный игрок.

– Тарас, как прокомментируете слова Рэзвана Раца, вашего бывшего партнера по команде? Общались ли вы с ним?

– Я знаком с ним очень давно, знаю его шутки, они очень специфичны. Мне о его словах сказали ребята. Я это воспринял нормально. Он позвонил мне, сказал, что его неправильно поняли, был неверный перевод. Мы пошутили, у меня с ним хорошие отношения. Относительно темы завершения карьеры. Когда человеку за 30, то все начинают говорить, что он старый в футболе. Не знаю, откуда это берется. У меня есть своя голова, я работаю. Мы ежедневно бегаем с датчиками, показывающими твое физическое состояние. Когда ты смотришь на их показатели, все становится понятным, и ты никого не сможешь обмануть.

Люди реагируют на поражение, говорят, что Степаненко стар. Но мне было 34 и тогда, когда мы побеждали «Барселону», проводили матчи с Англией, Италией. Не очень понимаю, что изменилось. Эти полгода были для меня не очень удачными из-за травм. Но ведь никто не видит, что после каждого матча в чемпионате Украины я прихожу домой и стаю на беговую дорожку. Это для того чтобы когда тренер даст мне шанс сыграть, я оставался на том уровне, на котором должен быть. Самое главное – не то что говорят, а то, что ты делаешь. Я могу закончить завтра, через год или через два. Но это мое решение, которое я буду принимать, когда я буду готов. Рэзван пошутил, но мне пишут об этом всегда. Почему не писали после игры с Барселоной? Это мое внутреннее чувство, и только я буду принимать решение, когда буду знать, что не могу что-либо делать.