Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МИКОЛЕНКО: «Мы знаем слабые места сборной Бельгии»
Чемпионат Европы
25 июня 2024, 14:53 | Обновлено 25 июня 2024, 15:16
648
3

МИКОЛЕНКО: «Мы знаем слабые места сборной Бельгии»

Защитник сборной Украины ответил на вопросы журналистов накануне матча ЧЕ

25 июня 2024, 14:53 | Обновлено 25 июня 2024, 15:16
648
3
МИКОЛЕНКО: «Мы знаем слабые места сборной Бельгии»
УАФ. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко ответил на вопросы журналистов в преддверии ключевого матча Евро-2024 против команды Бельгии.

– Виталий, как вы себя чувствуете, готовы сыграть?

– Все хорошо, я уже полных два дня тренируюсь с командой. Рад, что вернулся на футбольное поле и готовлюсь в штатном режиме к игре с Бельгией.

– Чем сборная Украины может удивить Бельгию? Как планируете сдерживать Ромелу Лукаку?

– В обороне самое важное – дисциплина. Если у нас будет дисциплина в обороне и атаке, то мы сможем победить эту команду.

– Виталий, вы играете с бельгийцем Амаду Онана за «Эвертон». Дружите ли с ним?

– Мы не являемся хорошими друзьями, но являемся хорошими партнерами. Онана – классный футболист, стоит только взглянуть на его трансферную стоимость. Если мы оба сыграем, то я буду вступать с ним в борьбу каждый раз. В следующей игре мы не будем друзьями и партнерами.

– Виталий, что нужно сделать, чтобы нейтрализовать Кевина Де Брюйне?

– Он – лучший ассистент АПЛ, лучший игрок сборной Бельгии, капитан. Надеюсь, он не будет забивать и ассистировать в поединке с нами, тогда я буду счастлив.

– Какие слабые стороны сборной Бельгии?

– Мы не можем этого сказать на пресс-конференции. Но мы их знаем.

– Виталий, после матча с Румынией на команду обрушился шквал критики, но вы не играли из-за травмы. Влияло ли это на ваше психологическое состояние, хотя вас лично это и не касалось?

– Я думал о критике и давлении и понял лично для себя, что я уже был на Евро-2020 и чувствовал это. После матча с Румынией мне было легче справиться с этим давлением, поскольку у меня уже есть такой опыт и знаю, как делать выводы и готовиться к следующим поединкам.

– Готовы ли вы сыграть с Бельгией пять защитников?

– Мне комфортно играть по обеим схемам. Мы показывали хорошие результаты. Для нас нет разницы, и если тренер дает установку, то мы должны выполнять ее на сто процентов.

Обращали ли вы внимание на быстрые атаки румын и высокий прессинг бельгийцев в их очном матче?

– Да, обращали. Мы смотрели матч, разбирали моменты.

– Как прокомментируете слова Рэзвана Раца о возрасте некоторых игроков сборной?

– Не в возрасте дело. Со мной играет Эшли Янг, ему 38, и никто не говорит, что он стар, что ему время на пенсию. Все показывают датчики, как говорит Тарас Степаненко. Когда видишь, что он, Ярмоленко, Сидорчук – в первой пятерке на тренировке, то понимаешь, что все равно, какой у него возраст, если он все показывает на поле, столько работает. Люди видят только верхушку айсберга.

– Что дает сборной Украины и молодость, которая сейчас присутствует в команде?

– Вчера мы играли в квадрат на тренировке. Илья Забарный, который провел уже столько матчей за сборную, по возрасту до сих пор в квадрате. Не скажу, что мы сильно омолодились в последние годы. Да, новые футболисты приходят, но у нас должен быть баланс. Должна быть золотая середина. Думаю, так есть у нас в команде. Не вижу большой проблемы, как и большого плюса – это нормально.

По теме:
Шапаренко попал в символическую сборную 2-го тура Евро-2024 по версии Marca
Забарный назвал футболистов сборной Украины, у которых он перенимает опыт
ЯРЕМЧУК: «Если представляешь свою страну, именно такие голы нужно забивать»
видео сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия Виталий Миколенко
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не выстояли. Италия вырвала ничью у Хорватии и напрямую вышла в плей-офф
Футбол | 25 июня 2024, 00:03 63
Не выстояли. Италия вырвала ничью у Хорватии и напрямую вышла в плей-офф
Не выстояли. Италия вырвала ничью у Хорватии и напрямую вышла в плей-офф

«Клетчатые» пока третьи в группе В и ждут, что дальше

«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
Футбол | 25 июня 2024, 10:19 9
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина

Роберто Ривелино не впечатлил первый сезон Трубина за «Бенфику»

Перес обратился к Лунину после его ошибок в матче Румыния – Украина
Футбол | 25.06.2024, 00:44
Перес обратился к Лунину после его ошибок в матче Румыния – Украина
Перес обратился к Лунину после его ошибок в матче Румыния – Украина
Дания – Сербия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 25.06.2024, 15:00
Дания – Сербия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Дания – Сербия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Трансфер в минус. Стало известно, сколько получило Динамо за Пэрриса
Футбол | 25.06.2024, 12:34
Трансфер в минус. Стало известно, сколько получило Динамо за Пэрриса
Трансфер в минус. Стало известно, сколько получило Динамо за Пэрриса
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
victorpolo
було б цікаво, якби після матчів оголошувались показники з датчиків гравців!!! Бо часто найкорисніші гравці не потрапляють до хайлайтів поєдинку... гол забив - герой! Зробив помилку - антигерой! (навіть якщо окрім помилки, зробив безліч позитивних дій). Особливо, непомітні для очей вболівальників- дії захисного характеру...
Ответить
+1
Moonspell
Знати слабкі сторони суперника недостатньо. Треба вміти ними скористатися. Бельгійці теж знають ваші слабкі сторони.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри назвал свой счет в бою с Усиком
Фьюри назвал свой счет в бою с Усиком
23.06.2024, 14:41 12
Бокс
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
23.06.2024, 18:45 8
Футбол
Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
23.06.2024, 08:31 1
Футбол
Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
24.06.2024, 12:32
Бокс
Забарный признался, почему отказался играть за сборную Украины на Олимпиаде
Забарный признался, почему отказался играть за сборную Украины на Олимпиаде
23.06.2024, 23:31 12
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
25.06.2024, 07:29 18
Футбол
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
23.06.2024, 20:11 22
Футбол
Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
25.06.2024, 06:23 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем