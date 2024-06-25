МИКОЛЕНКО: «Мы знаем слабые места сборной Бельгии»

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко ответил на вопросы журналистов в преддверии ключевого матча Евро-2024 против команды Бельгии.

– Виталий, как вы себя чувствуете, готовы сыграть?

– Все хорошо, я уже полных два дня тренируюсь с командой. Рад, что вернулся на футбольное поле и готовлюсь в штатном режиме к игре с Бельгией.

– Чем сборная Украины может удивить Бельгию? Как планируете сдерживать Ромелу Лукаку?

– В обороне самое важное – дисциплина. Если у нас будет дисциплина в обороне и атаке, то мы сможем победить эту команду.

– Виталий, вы играете с бельгийцем Амаду Онана за «Эвертон». Дружите ли с ним?

– Мы не являемся хорошими друзьями, но являемся хорошими партнерами. Онана – классный футболист, стоит только взглянуть на его трансферную стоимость. Если мы оба сыграем, то я буду вступать с ним в борьбу каждый раз. В следующей игре мы не будем друзьями и партнерами.

– Виталий, что нужно сделать, чтобы нейтрализовать Кевина Де Брюйне?

– Он – лучший ассистент АПЛ, лучший игрок сборной Бельгии, капитан. Надеюсь, он не будет забивать и ассистировать в поединке с нами, тогда я буду счастлив.

– Какие слабые стороны сборной Бельгии?

– Мы не можем этого сказать на пресс-конференции. Но мы их знаем.

– Виталий, после матча с Румынией на команду обрушился шквал критики, но вы не играли из-за травмы. Влияло ли это на ваше психологическое состояние, хотя вас лично это и не касалось?

– Я думал о критике и давлении и понял лично для себя, что я уже был на Евро-2020 и чувствовал это. После матча с Румынией мне было легче справиться с этим давлением, поскольку у меня уже есть такой опыт и знаю, как делать выводы и готовиться к следующим поединкам.

– Готовы ли вы сыграть с Бельгией пять защитников?

– Мне комфортно играть по обеим схемам. Мы показывали хорошие результаты. Для нас нет разницы, и если тренер дает установку, то мы должны выполнять ее на сто процентов.

– Обращали ли вы внимание на быстрые атаки румын и высокий прессинг бельгийцев в их очном матче?

– Да, обращали. Мы смотрели матч, разбирали моменты.

– Как прокомментируете слова Рэзвана Раца о возрасте некоторых игроков сборной?

– Не в возрасте дело. Со мной играет Эшли Янг, ему 38, и никто не говорит, что он стар, что ему время на пенсию. Все показывают датчики, как говорит Тарас Степаненко. Когда видишь, что он, Ярмоленко, Сидорчук – в первой пятерке на тренировке, то понимаешь, что все равно, какой у него возраст, если он все показывает на поле, столько работает. Люди видят только верхушку айсберга.

– Что дает сборной Украины и молодость, которая сейчас присутствует в команде?

– Вчера мы играли в квадрат на тренировке. Илья Забарный, который провел уже столько матчей за сборную, по возрасту до сих пор в квадрате. Не скажу, что мы сильно омолодились в последние годы. Да, новые футболисты приходят, но у нас должен быть баланс. Должна быть золотая середина. Думаю, так есть у нас в команде. Не вижу большой проблемы, как и большого плюса – это нормально.