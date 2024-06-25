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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 11:15 | Обновлено 25 июня 2024, 11:51
1810
6

В Хорватии назвали виновного в упущенной победе над Италией на Евро-2024

Златко Далич – о компенсированном времени в матче 3-го тура

25 июня 2024, 11:15 | Обновлено 25 июня 2024, 11:51
1810
6
В Хорватии назвали виновного в упущенной победе над Италией на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Данни Маккели

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич признался в недовольстве решением арбитра Данни Маккели добавить 8 минут к основному времени матча 3-го тура группы В Евро-2024 Хорватия – Италия (1:1).

Как известно, итальянцы в игре смогли уйти от поражения, поразив ворота хорватов на заключительной минуте из числа компенсированных.

– Что скажете о восьми добавленных минутах? Чем, думаете, руководствовался арбитр, и как это в итоге повлияло на результат?

– Конечно, он повлиял на результат. Не знаю, где арбитр взял эти 8 добавленных минут. Я уже на протяжении 5 лет говорю о поведении УЕФА и ФИФА, но никто не прислушивается, и я выгляжу нелепо. Мы все ничтожны по сравнению с ними, и все, что я говорю – это брошенные на ветер слова.

В добавленное время не может быть 8 минут. Это ж сколько нужно фолов и остановок игры, чтобы набралось столько времени? – заявил хорватский специалист.

Ранее сообщалось, что после матча Хорватия – Италия Лука Модрич поделился планами на будущее в хорватской сборной.

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Евро-2024 сборная Хорватии по футболу Данни Маккели судьи (арбитры) Хорватия - Италия
Юрій Остроумов Источник: Jutarnji List
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Комментарии 6
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g3t
Давно таких емоційних качель не було, як у цьому матчі. Спочатку фейл з пенальті, потім відразу забитий гол, півгодини заруби і гол на останній доданій хвилині. У Модрича, думаю, додалося сивини у волоссі.
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+2
D.Lanskoy
Згоден зі Златком. Це ганьба ФІФА і УЄФА. Давно пора зробити як в хокеї чи баскетболі, що якщо суддя зупиняє час, він зупиняється на табло. Зараз ця непрозорість просто є джерелом корумпованих рішень чи звинувачень. 
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0
Сseresznye
Как же я был рад... за все поражения наших от кроацких.)
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0
umnuy2
гол забили на 7.22 а судья сразу дал свисток после того как развели хорваты....где ещё 38 секунд и последняя атака как всегда практикуется....это как пеналь с мудриком-италия мафия
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0
dadaali117788
Хорватів жаль, боролися до кінця. Не дивлячись на надзвичайний пресинг італійців, оборонялись добре, могли подвоїти результат. Так, сил і концентрації не вистачило. Звичайно нам на руку була нічия в цьому матчі, або перемога Італії, це може допомогти Україні при певних розкладах в нашій групі  
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-1
easterly
Навіщо когось винуватити - самі винні. Треба було грати, а не тянути час. Даліч сам давав такий приклад, от і назбиралося 8 хвилин. Я італійців не хотів, а хорватів тим паче, з їхними хитротраханими викрутасами а-ля сирник
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-2
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