В Хорватии назвали виновного в упущенной победе над Италией на Евро-2024

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич признался в недовольстве решением арбитра Данни Маккели добавить 8 минут к основному времени матча 3-го тура группы В Евро-2024 Хорватия – Италия (1:1).

Как известно, итальянцы в игре смогли уйти от поражения, поразив ворота хорватов на заключительной минуте из числа компенсированных.

– Что скажете о восьми добавленных минутах? Чем, думаете, руководствовался арбитр, и как это в итоге повлияло на результат?

– Конечно, он повлиял на результат. Не знаю, где арбитр взял эти 8 добавленных минут. Я уже на протяжении 5 лет говорю о поведении УЕФА и ФИФА, но никто не прислушивается, и я выгляжу нелепо. Мы все ничтожны по сравнению с ними, и все, что я говорю – это брошенные на ветер слова.

В добавленное время не может быть 8 минут. Это ж сколько нужно фолов и остановок игры, чтобы набралось столько времени? – заявил хорватский специалист.

Ранее сообщалось, что после матча Хорватия – Италия Лука Модрич поделился планами на будущее в хорватской сборной.