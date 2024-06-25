В Хорватии назвали виновного в упущенной победе над Италией на Евро-2024
Златко Далич – о компенсированном времени в матче 3-го тура
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич признался в недовольстве решением арбитра Данни Маккели добавить 8 минут к основному времени матча 3-го тура группы В Евро-2024 Хорватия – Италия (1:1).
Как известно, итальянцы в игре смогли уйти от поражения, поразив ворота хорватов на заключительной минуте из числа компенсированных.
– Что скажете о восьми добавленных минутах? Чем, думаете, руководствовался арбитр, и как это в итоге повлияло на результат?
– Конечно, он повлиял на результат. Не знаю, где арбитр взял эти 8 добавленных минут. Я уже на протяжении 5 лет говорю о поведении УЕФА и ФИФА, но никто не прислушивается, и я выгляжу нелепо. Мы все ничтожны по сравнению с ними, и все, что я говорю – это брошенные на ветер слова.
В добавленное время не может быть 8 минут. Это ж сколько нужно фолов и остановок игры, чтобы набралось столько времени? – заявил хорватский специалист.
Ранее сообщалось, что после матча Хорватия – Италия Лука Модрич поделился планами на будущее в хорватской сборной.
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