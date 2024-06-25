Модрич поделился планами на будущее в сборной Хорватии. Что решил?

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился эмоциями от матча 3-го тура на Евро-2024 с командой Италии (1:1), в которой «клетчатые» пропустили гол на 90+8 минуте и завершили борьбу в квартете на 3-м месте.

– Придет время, когда мне придется закончить [карьеру в сборной], но я еще не знаю, когда именно. Пока я буду продолжать, но хочу поблагодарить за комплименты. Сегодня футбол с нами был беспощаден, жесток. Сегодня, как и против Албании, мы пропустили в последние минуты. Это футбол, иногда он приносит тебе столько удачи, а иногда столько уныния.

– Как вы себя чувствуете?

– Конечно, мы должны восстановиться, но это так, как есть. Как я уже говорил, возможно, это несправедливо. Мы боролись за Хорватию с самого начала игры, и результат такой, каков он есть. Бог футбола не всегда добр, но мы можем гордиться тем, как мы защищали нашу национальную сборную.

Сборная Хорватии, напомним, на Евро-2024 повторила свой антирекорд на чемпионатах Европы.