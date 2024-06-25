Хорватия повторила свой антирекорд на чемпионатах Европы
«Клетчатые» финишировали третьими в группе Евро-2024
В понедельник, 24 июня, состоялся матч 3-го тура в группе В чемпионата Европы 2024 между сборными Хорватии и Италии.
Встреча завершилась вничью 1:1.
Сборная Хорватии, набрав 2 очка, финишировала на 3-м месте в итоговой таблице квартета.
Это всего лишь второй случай в истории, когда Хорватия не смогла выиграть ни одну групповую игру в финальной части чемпионата Европы. Впервые подобное в ее истории произошло в 2004 году, когда она также 2 раза сыграла вничью и потерпела одно поражение.
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