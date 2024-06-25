Автор голевого паса на Дзакканьи против Хорватии оценил исход матча

Защитник сборной Италии Риккардо Калафьори, ставший автором голевого паса на Маттиа Дзакканьи на 90+8 минуте поединка 3-го тура чемпионата Европы 2024 с Хорватией (1:1), поделился эмоциями от матча.

«Безумно счастлив. Пропущу следующий матч (из-за перебора предупреждлений. – прим.), но сейчас об этом не думаю. Считаю, что сыграли не так плохо. Мы должны продолжать, отталкиваясь от того, что у нас получалось. У нас есть цель. Мы не остановимся на выходе из группы. А я обязательно должен сыграть в 1/4 финала!» – заявил Калафьори.

Сборная Италии, сыграв вничью с Хорватией, в итоговой таблице группы В Евро-2024 заняла 2-е место вслед за командой Испании и напрямую вышла в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что Риккардо Калафьори стал исторической личностью для сборной Италии.