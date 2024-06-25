Заря осталась без игрока африканской сборной

Как стало известно Sport.ua, центральный полузащитник сборной Того Коджо Азиангбе по окончании арендного соглашения с «Зарей» не станет подписывать полноценный контракт с луганчанами. Хотя возможность выкупа футболиста в договоре была предусмотрена.

«Коджо присоединится к одному из клубов City Group», – сообщил корреспонденту Sport.ua агент полузащитника Эдуардо Корначини.

Помимо английского «Манчестер Сити» и американского «Нью-Йорк Сити», в состав холдинговой компании City Football Group входят такие клубы, как «Жирона» (Испания), «Палермо» (Италия), «Труа» (Франция), «Ломмель» (Бельгия), «Баия» (Бразилия), «Боливар» (Боливия), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Йокогама Ф Маринос» (Япония), «Монтевидео Сити» (Уругвай), «Сычуань Цзюню» (Китай) и «Мумбаи Сити» (Индия).

20-летний Азиангбе был арендован «Зарей» у эмиратского клуба «Аль-Наср». В минувшем сезоне тоголезец провел за «черно-белых» 15 матчей во всех турнирах.

«Заря» по итогам чемпионата Украины 2023/2024 заняла 10-е место в турнирной таблице.

Накануне луганский клуб подписал первого летнего новичка.

В то же время основной защитник «Зари» объявил о завершении футбольной карьеры в возрасте 29 лет.