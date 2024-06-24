Защитник Зари объявил о завершении карьеры. Виновны врачи?

Защитник луганской «Зари» Олег Данченко объявил о завершении футбольной карьеры в возрасте 29 лет.

– Я тщательно все взвесил, и принял решение закончить профессиональную карьеру.

– Причина такого решения – рекомендации медиков или внутреннее ощущение?

– Это разница в подходах врачей. Мне говорили, что шансы хорошие, но наши медики меня не допускают: они не знают, как правильно действовать в таких ситуациях. Я много раз задавал себе вопрос – можно ли более детально проверить организм, чтобы получить более полную картину. Увы, но практика показала, что у нас нет хороших врачей, или мне не повезло найти таких. Что ж, жизнь не заканчивается, значит так было назначено и впереди другой интересный этап.

Напомним, в феврале 2023 года Олег Данченко пережил инфаркт во время тренировки «Зари».

За свою карьеру Олег успел поиграть за ряд украинских клубов («Черноморец», «Шахтер», «Заря»), а также некоторое время провел в чемпионатах России и Греции.