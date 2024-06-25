Хавбек сборной Хорватии: «У нас было все, а теперь…»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Иванушец поделился эмоциями от поединка 3-го тура Евро-2024 со сборной Италии (1:1).

Как известно, «клетчатые» пропустили гол на 90+8 минуте игры. Сыграв вничью, команда Хорватии заняла в группе В третье место, имея 2 очка.

«Я опустошен. Не знаем, что тут сказать. До последней минуты у нас было все, а теперь у меня нет слов. Мы разочарованы», – признался Иванушец.

Ранее сообщалось, что сборная Хорватия на Евро-2024 повторила свой антирекорд на чемпионатах Европы.

После игры с Италией легендарный Лука Модрич поделился планами на будущее в сборной Хорватии.