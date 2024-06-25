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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 10:05 | Обновлено 25 июня 2024, 10:46
828
0

Хавбек сборной Хорватии: «У нас было все, а теперь…»

Лука Иванушец – о ничьей 1:1 с Италией

25 июня 2024, 10:05 | Обновлено 25 июня 2024, 10:46
828
0
Хавбек сборной Хорватии: «У нас было все, а теперь…»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Иванушец

Полузащитник сборной Хорватии Лука Иванушец поделился эмоциями от поединка 3-го тура Евро-2024 со сборной Италии (1:1).

Как известно, «клетчатые» пропустили гол на 90+8 минуте игры. Сыграв вничью, команда Хорватии заняла в группе В третье место, имея 2 очка.

«Я опустошен. Не знаем, что тут сказать. До последней минуты у нас было все, а теперь у меня нет слов. Мы разочарованы», – признался Иванушец.

Ранее сообщалось, что сборная Хорватия на Евро-2024 повторила свой антирекорд на чемпионатах Европы.

После игры с Италией легендарный Лука Модрич поделился планами на будущее в сборной Хорватии.

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Евро-2024 сборная Хорватии по футболу Хорватия - Италия
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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