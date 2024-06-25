Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Англия – Словения
25 июня в 22:00 в Кельне пройдет матч 3-го тура Евро-2024 в группе С
В немецком Кельне 25 июня в 22:00 пройдет матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Англии и Словении.
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Встреча состоится на стадионе «Рейн Энерги». В группе С англичане и словенцы также играют вместе с Данией и Сербией.
Англия в первом туре минимально одолела сербов 1:0, а во втором сыграла вничью с датчанами 1:1.
Словения расписала две мировые: с Данией и с Сербией. Обе встречи завершились со счетом 1:1.
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Англия – Словения
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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