В немецком Кельне 25 июня в 22:00 пройдет матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Англии и Словении.

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Встреча состоится на стадионе «Рейн Энерги». В группе С англичане и словенцы также играют вместе с Данией и Сербией.

Англия в первом туре минимально одолела сербов 1:0, а во втором сыграла вничью с датчанами 1:1.

Словения расписала две мировые: с Данией и с Сербией. Обе встречи завершились со счетом 1:1.

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