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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 01:34 | Обновлено 25 июня 2024, 01:38
25
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Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Англия – Словения

25 июня в 22:00 в Кельне пройдет матч 3-го тура Евро-2024 в группе С

25 июня 2024, 01:34 | Обновлено 25 июня 2024, 01:38
25
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Англия – Словения
УЕФА

В немецком Кельне 25 июня в 22:00 пройдет матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Англии и Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоится на стадионе «Рейн Энерги». В группе С англичане и словенцы также играют вместе с Данией и Сербией.

Англия в первом туре минимально одолела сербов 1:0, а во втором сыграла вничью с датчанами 1:1.

Словения расписала две мировые: с Данией и с Сербией. Обе встречи завершились со счетом 1:1.

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Англия – Словения

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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