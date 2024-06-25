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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 02:22 | Обновлено 25 июня 2024, 02:23
450
0

ФОТО. Слёзы на глазах. Реакция Модрича на фиаско Хорватии на Евро-2024

Капитан практически вылетевшей сборной выглядел опустошённо

25 июня 2024, 02:22 | Обновлено 25 июня 2024, 02:23
450
0
ФОТО. Слёзы на глазах. Реакция Модрича на фиаско Хорватии на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

24 июня в 22:00 в Лейпциге в третьем туре Евро-2024 состоялся матч группы B между Хорватией и Италией.

Сборная Хорватия открыла счёт на 55-й минуте, благодаря голу Луки Модрича. Однако удержать преимущество не удалось. На 90+8-й минуте сборная Италии сумела свести матч к ничье, тем самым практически лишив хорватов шансов на выход в плей-офф.

Лука Модрич, несмотря на награду лучшего игрока матча, выглядел опустошённо. На фото с призом видно красные от слёз глаза.

ФОТО. Слёзы на глазах. Реакция Модрича на фиаско Хорватии на Евро-2024

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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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