24 июня в 22:00 в Лейпциге в третьем туре Евро-2024 состоялся матч группы B между Хорватией и Италией.

Сборная Хорватия открыла счёт на 55-й минуте, благодаря голу Луки Модрича. Однако удержать преимущество не удалось. На 90+8-й минуте сборная Италии сумела свести матч к ничье, тем самым практически лишив хорватов шансов на выход в плей-офф.



Лука Модрич, несмотря на награду лучшего игрока матча, выглядел опустошённо. На фото с призом видно красные от слёз глаза.

ФОТО. Слёзы на глазах. Реакция Модрича на фиаско Хорватии на Евро-2024