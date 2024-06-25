Чемпионат Европы25 июня 2024, 00:14 | Обновлено 25 июня 2024, 00:16
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Он делал все, что мог. Назван лучший игрок матча Хорватия – Италия
Модрич не помешал сборной Италии выйти в плей-офф
25 июня 2024, 00:14 | Обновлено 25 июня 2024, 00:16
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Сборная Италии в драматичном матче третьего тура группового этапа Евро-2024 сыграла вничью 1:1 с Хорватией, забив гол на 90+7 минуте.
Этот мяч Маттиа Дзакканьи вывел команду в плей-офф со второй позиции в группе.
Однако лучшим игроком встречи УЕФА назвал полузащитника сборной Хорватии Луку Модрича, который забил гол в ворота Джанлуиджи Доннаруммы.
Если хорваты не выйдут в плей-офф по дополнительным показателям, то это может быть последний матч Модрича в сборной.
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