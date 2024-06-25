Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Он делал все, что мог. Назван лучший игрок матча Хорватия – Италия
Чемпионат Европы
25 июня 2024, 00:14 | Обновлено 25 июня 2024, 00:16
625
0

Он делал все, что мог. Назван лучший игрок матча Хорватия – Италия

Модрич не помешал сборной Италии выйти в плей-офф

25 июня 2024, 00:14 | Обновлено 25 июня 2024, 00:16
625
0
Он делал все, что мог. Назван лучший игрок матча Хорватия – Италия
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Сборная Италии в драматичном матче третьего тура группового этапа Евро-2024 сыграла вничью 1:1 с Хорватией, забив гол на 90+7 минуте.

Этот мяч Маттиа Дзакканьи вывел команду в плей-офф со второй позиции в группе.

Однако лучшим игроком встречи УЕФА назвал полузащитника сборной Хорватии Луку Модрича, который забил гол в ворота Джанлуиджи Доннаруммы.

Если хорваты не выйдут в плей-офф по дополнительным показателям, то это может быть последний матч Модрича в сборной.

По теме:
ВИДЕО. Италия спаслась на 90+7 минуте и вышла в плей-офф Евро
Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
Не выстояли. Италия вырвала ничью у Хорватии и напрямую вышла в плей-офф
сборная Италии по футболу сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Хорватия - Италия Маттиа Дзакканьи
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Колумбия – Парагвай. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Футбол | 24 июня 2024, 23:56 0
Колумбия – Парагвай. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Колумбия – Парагвай. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер вернул бразильского защитника из аренды в Реале
Футбол | 24 июня 2024, 19:51 25
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер вернул бразильского защитника из аренды в Реале
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер вернул бразильского защитника из аренды в Реале

Винисиус Тобиас на протяжении двух сезонов находился в системе королевского клуба

Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности
Бокс | 24.06.2024, 20:50
Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности
Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Футбол | 24.06.2024, 06:23
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Состояние стабилизировалось. Стало известно, как себя чувствует Варга
Футбол | 24.06.2024, 00:36
Состояние стабилизировалось. Стало известно, как себя чувствует Варга
Состояние стабилизировалось. Стало известно, как себя чувствует Варга
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
23.06.2024, 08:31 1
Футбол
Дэвид Хэй назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Чисоры
Дэвид Хэй назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Чисоры
23.06.2024, 16:57 5
Бокс
Фьюри назвал свой счет в бою с Усиком
Фьюри назвал свой счет в бою с Усиком
23.06.2024, 14:41 12
Бокс
Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
24.06.2024, 12:32
Бокс
Бенфика может продать Трубина летом. Названа причина и главный претендент
Бенфика может продать Трубина летом. Названа причина и главный претендент
23.06.2024, 00:17 3
Футбол
Зинченко перед Бельгией назвал условие, на которое пойдет ради победы
Зинченко перед Бельгией назвал условие, на которое пойдет ради победы
23.06.2024, 10:40 2
Футбол
Известно, как УЕФА наказал мальчика, который сделал селфи с Роналду на поле
Известно, как УЕФА наказал мальчика, который сделал селфи с Роналду на поле
23.06.2024, 18:20 6
Футбол
Все по три очка. Таблицы Евро-2024: Украина – 4-я. Что нужно для плей-офф?
Все по три очка. Таблицы Евро-2024: Украина – 4-я. Что нужно для плей-офф?
23.06.2024, 06:23 146
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем