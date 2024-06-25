Он делал все, что мог. Назван лучший игрок матча Хорватия – Италия

Сборная Италии в драматичном матче третьего тура группового этапа Евро-2024 сыграла вничью 1:1 с Хорватией, забив гол на 90+7 минуте.

Этот мяч Маттиа Дзакканьи вывел команду в плей-офф со второй позиции в группе.

Однако лучшим игроком встречи УЕФА назвал полузащитника сборной Хорватии Луку Модрича, который забил гол в ворота Джанлуиджи Доннаруммы.

Если хорваты не выйдут в плей-офф по дополнительным показателям, то это может быть последний матч Модрича в сборной.