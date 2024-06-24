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  4. Ральф РАНГНИК: «Нидерланды – настолько же сильный соперник, как и Франция»
Чемпионат Европы
24 июня 2024, 20:21 |
184
1

Ральф РАНГНИК: «Нидерланды – настолько же сильный соперник, как и Франция»

Тренер сборной Австрии – о матче третьего тура Евро-2024

24 июня 2024, 20:21 |
184
1
Ральф РАНГНИК: «Нидерланды – настолько же сильный соперник, как и Франция»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник поделился ожиданиями от матча третьего тура Евро-2024 против Нидерландов (25 июня, 19:00):

«Нидерланды – столь же сильный соперник, как и Франция. Может, немного слабее, потому что у французов страна больше. Нидерландцы играют на очень высоком уровне, но я хочу видеть отрезки, в которых мы доминируем. Надо сыграть в интенсивный силовой футбол. Тогда сможем показать, на что мы способны.

Такое ощущение, что нидерландцы продолжают играть так, как играли во времена Кройфа - вертикально и широко. В завтрашнем матче важную роль сыграют подборы и отскоки.

Я бы предпочел первое место в группе, но нам надо побеждать и надеяться на поражение Франции, что маловероятно. Чтобы занять второе место, нам просто нужно победить. Мы хотим сделать свою работу, поэтому будем смотреть, как сыграют другие команды.

Когда меня назначили главным тренером, Марко, возможно, подумал, что ему будет непросто. Но я видел все иначе. Поэтому он вышел в стартовом составе на важную игру против Польши и забил важный гол. Он ключевой игрок в нашей команде. Возможно, он уже не такой быстрый, чтобы играть на флангах, но у него есть все качества, которые необходимы центрфорварду».

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Олег Дидух Источник: УЕФА
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